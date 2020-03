L'Hospital de Can Ruti rebutja la desinfecció que pretenia fer l'Exèrcit

La direcció de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha rebutjat aquest dijous les tasques de desinfecció que pretenia fer una dotació de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit (UME) espanyol. Els soldats s'han presentat sense previ avís amb intenció de desinfectar els llocs comuns i de pas de l'hospital en plena crisi pel coronavirus. Però s'han trobat amb el rebuig de la direcció del conegut popularment com a Hospital de Can Ruti.

En arribar, i abans d'entrar per començar a desinfectar, segons ha avançat Nació Digital i ha pogut confirmar Públic els soldats i els seus comandaments s'han trobat amb la negativa de la direcció del centre mèdic. No els han deixat entrar i ho han posat en coneixement de la conselleria de Salut. Segons ha confirmat la direcció del centre hospitalari badaloní a Públic "l'UME ha estat aquest matí treballant en tasques de desinfecció pels voltants de l'Hospital Germans Trias". Els responsables de l’Hospital asseguren que han "valorat i agraït la possibilitat que també es fessin tasques a l’interior", però han "manifestat que en aquest cas no era necessari per garantir-ne la higiene del mateix". "L’Hospital està obert a qualsevol acció sempre d’acord amb les autoritats sanitàries i sabent quins protocols s’usen", han assegurat.

Aquesta versió de la direcció de Can Ruti ha estat ratificada per fonts del Departament de Salut que dirigeix la consellera Alba Vergés. Aquestes fonts han assegurat que els membres de l'exèrcit espanyol han al·legat una llista d'indrets de Badalona que tenien encarregat desinfectar i que hauria estat facilitada des de l'Ajuntament de Badalona que té com alcalde el socialista Álex Pastor i que hauria demanat el servei de la UME. Les mateixes fonts han assegurat que l'hospital ja té els seus propis protocols per mantenir netes les seves instal·lacions i que ni l'hospital ni la conselleria tenien cap notificació de què la UME, que ha estat desplegada pel govern espanyol per fer tasques d'assistència, es presentaria a l'hospital.

Des del decret de l'estat d'alarma per part del Govern espanyol per fer front a l'emergència sanitària de la Covid-19 dotacions de l'exèrcit espanyol s'han desplegat per nombroses ciutats espanyoles, especialment efectius de la Unitat Militar d'Emergències per desenvolupar diverses tasques. En el cas de Catalunya van començar per la desinfecció de grans infraestructures estatals com ports i aeroports però progressivament han afegit altres feines com el muntatge d'instal·lacions sanitàries de suport a Fira de Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona o la desinfecció d'algunes residències geriàtriques com a la Pobla de Segur.