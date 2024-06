L'Hospital del Mar, pioner en utilitzar una tècnica amb cirurgia làser per tractar un tumor de cervell molt agressiu

L'Hospital del Mar s'ha convertit en el primer centre de l'Estat espanyol en fer servir l'ablació amb làser guiada per ressonància magnètica per tractar un glioblastoma, un tipus de tumor cerebral molt agressiu. Ho ha posat en pràctica en un pacient de 45 anys que ja havia estat operat el 2022 i el 2023 per un tumor d'aquest tipus.

Aquest nou abordatge fa servir una tècnica mínimament invasiva, la teràpia tèrmica intersicial amb làser o LITT. Està reservat per casos molt concrets. Han de ser pacients amb tumors que no es puguin extreure quirúrgicament, i en els quals s'hagin esgotat tots els tractaments sistèmics habituals.

A més, el tumor ha de tenir unes dimensions determinades, d'uns tres centímetres, una forma geomètrica determinada, i el pacient ha d'estar en bon estat físic i neurològic per poder suportar les possibles complicacions de la intervenció. Tots aquells casos que no s'ajustin a aquests paràmetres no se'ls pot aplicar aquesta tècnica.

Operació complexa

El cas intervingut a l'Hospital del Mar es el d'un home operat amb cirurgia oberta per primera vegada el 2022, amb resecció completa, i recidiva tumoral el 2023. Aquest segon tumor es va poder operar de nou amb cirurgia oberta, també amb resecció completa. L'any 2024 es va detectar una nova recidiva amb afectació de l'àrea de la motricitat i del cos callós, una àrea amb implicacions cognitives molt importants. La gran probabilitat de seqüeles neurològiques va fer decidir no indicar una cirurgia oberta.

Davant d'aquesta situació, es va decidir fer ús d'aquesta nova tècnica. Abans del procediment es va dur a terme una preparació exhaustiva que va implicar fer una pre habilitació de les àrees eloqüents motores i cognitives del pacient, al voltant del tumor, mitjançant estimulació magnètica transcranial i rehabilitació cognitiva i motora intensa. Aquesta pre habilitació es va fer amb l'equip científic de l'Institut Guttmann dins el Projecte Prehabilita. Era la primera vegada al món que un pacient se sotmetia a aquest procés com a preparació per a portar a terme una cirurgia de LITT.

La cirurgia comença amb una planificació dies abans de les trajectòries escollides per a les dues sondes làser dins del tumor. Es fa amb anestèsia general, i, amb l'ajuda d'un braç robòtic, es col·loquen les sondes amb una precisió mil·limètrica. Un cop col·locades les sondes, el pacient i l'equip quirúrgic es traslladen a la sala de ressonància magnètica, on hi ha l'equip destinat a fer l'ablació tèrmica.

El procediment el dirigeixen de forma conjunta el doctor Jaume Capellades, cap de la Unitat de Neurorradiologia del Servei de Radiologia del Mar, i l'equip de Neurocirurgia Funcional, format per les doctores Gloria Villalba i Nazaret Infante. En total, van ser quatre hores dins de la ressonància fins a finalitzar el tractament, amb el suport dels professionals de l'equip del Servei d'Anestesiologia.

Recuperació sense seqüeles

El pacient va ser donat d'alta al cinquè dia després de la intervenció i no presenta seqüeles, descartant tant el sagnat com l'aparició d'edema. De fet, ha recuperat algunes de les capacitats que s'havien vist afectades pel tumor.

Les proves amb contrast portades a terme després de la intervenció mostren que ja no es produeix captació del contrast per part de les cèl·lules tumorals al cervell, fet que només es produeix en aquells casos en què el tractament emprat té èxit. Tot i això, l'equip mèdic fa una crida a la prudència ja que és necessari un seguiment a mitjà termini per veure l'impacte en l'evolució de la malaltia.

L'Hospital del Mar ha incorporat la tècnica LITT a la seva cartera de serveis, tant per tractar glioblastomes com metàstasis cerebrals.