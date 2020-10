L'Hotel Arts es queda la majoria dels lots del litoral de Barcelona subhastats

L'Hotel Arts ha arrasat a la subhasta dels 26 lots del litoral barceloní que s'ha celebrat aquest dilluns. L'empresa ha guanyat 23 dels 26 paquets, la majoria, locals del seu entorn a primera línia de costa, com la discoteca Pacha o el restaurant Marina Moncho's. Els locals eren propietat de l'Estat, que va decidir tirar endavant amb la subhasta després de la finalització dels 30 anys de concessió, de l'època preolímpica, tot i l'oposició de l'Ajuntament i les associacions veïnals. Alguns dels actuals arrendetaris, però, han anunciat que exerciran el seu dret de tempteig i retracte, que els dona preferència.

La propietat de l'Arts ha ofert més de 77,6 milions d'euros en total

En total, la propietat de l'Arts ha ofert més de 77,6 milions d’euros pels 23 lots que finalment ha obtingut, segons explica Betevé. A més, mentre que hauria ofert el preu mínim pels establiments que ja ocupa -entre els quals el Casino de Barcelona-, en els altres ha arribat a doblar i fins i tot triplicar el preu, com en el cas del restaurant Marina Moncho's i la discoteca Pacha, segons El Periódico.

L'Hotel Arts està gestionat per la cadena Ritz-Carlton i és propietat de la inversora hotelera Archer Hotel Capital, en mans de dos fons inversors: ABP, dels Països Baixos, i GIC, de Singapur.

En contra d'Ajuntament i veïns

El Ministeri d’Hisenda va fer públic al juny la voluntat de vendre els locals d’aquesta zona, la majoria a la Barceloneta. La subhasta s’ha fet contra la voluntat de l’Ajuntament, que fa temps que negocia els usos d’aquests espais, i que al juliol va aconseguir deixar-ne fora fins a cinc locals. Els veïns també s'hi han mostrat contraris perquè promou l'especulació i consideren que posa la ciutat "en venda".



"Avui el problema s'ha fet una mica més gros del que ja ho era ahir", ha dit el regidor de Presidència i Pressupost, Jordi Martí. "Nosaltres estem en contra que es vengui patrimoni públic a no ser que sigui per comprar-ne un altre; no és aquest cas i no compartim el que s'ha fet", ha afegit.



Les associacions de veïns de la Barceloneta i la Vila Olímpica han reclamat que s'aturés aquest procediment, que titllen de "tòxic" i asseguren que perpetua un model d'oci nocturn que crea conflictes. Manel Martínez, de l'associació de veïns de la Barceloneta, ha assegurat a l'ACN que aquest dilluns s'han concretat les pors que tenien en una subhasta amb "preus desorbitats" i amb "una única mà" aclaparant els locals.



Segons Martínez, l'Estat ha actuat de manera "opaca" i el consistori ha sigut "negligent i covard" per "girar la cara" i permetre-ho. "Aquí no acaba la cosa. Encara queda el segon lot, que és el que més problemes ha presentat", ha avisat el representant de l'associació de veïns, que ha reclamat al Govern espanyol i a l'Ajuntament asseure's en una taula per tractar què passa amb aquests espais.