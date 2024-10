L'impacte afeblit de la Dana deixa un reguitzell d'incidències a Catalunya

Danys a la via urbana, carreteres tallades, trens afectats, restriccions a la mobilitat, classes suspeses, parcs tancats, suspensió d'activitats a l'aire lliure… El temporal de pluges i vent causat per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) ha arribat a Catalunya causant un reguitzell d'incidències. Tot i això, sembla que lluny del precedent del País Valencià, on ha deixat almenys 70 morts segons el govern espanyol. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís de perill màxim per temps violent al Baix Llobregat, i Protecció Civil es fixa també especialment amb les Terres de l'Ebre.

Els Bombers han rebut 75 avisos des de les 7 h per serveis relacionats, cap de greu. La majoria han estat per arbres, branques o elements de façanes que perillaven de caure i inundacions. On han rebut més avisos és a la Regió Metropolitana Nord (45), i la Regió Metropolitana Sud (18). D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 190 trucades fins a les 15 h. El Barcelonès (69) i el Vallès Occidental (67) és on més n'hi ha hagut, amb el pic de les trucades a les 13 hores, amb 85.

Les pluges acumulades fins a les 15.30 h aquest dimecres arriben als 97,3 mm al Parc Natural dels Ports; 43,4 a Terrassa; 33,1 a Sant Cugat del Vallès; 32,8 a Vacarisses; 31,8 a Mas de Barberans; 26,7 a Sabadell i 23,1 a Barcelona. Ho recull el lloc web del Meteocat. L'episodi ha provocat inundacions puntuals en algunes zones i Protecció Civil, ha demanat que no s'aparquin cotxes en guals, rieres o zones inundables, i ha informat del risc de crescudes sobtades en barrancs i rieres. Ha demanat especial precaució a la zona de barrancs dels Ports, sobretot als de Beseit i la Galera.

🌧 Continua precipitant a diversos punts de Catalunya, però on la pluja es manté persistent és al massís dels Ports.



Imatges del radar meteorològic de la darrera hora 📡👇 https://t.co/3131DbOFFw pic.twitter.com/r2x15nfWCw — Meteocat (@meteocat) October 30, 2024

Carreteres tallades i trens afectats

Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, cal destacar que la circulació de trens de l'R17 entre Tarragona i Salou - Port Aventura s'ha suspès a causa del temporal de pluja i per garantir la seguretat dels viatgers. N'han informat fonts de Renfe que han indicat que el servei de l'R16 també s'ha limitat de forma que només passa el 50% dels combois previstos. A més, s'ha establert una limitació de velocitat entre l'Aldea i Tortosa de manera que els trens no poden anar a més de 80 quilòmetres per hora.

D'altra banda, la carretera de Can Massana, la BP-1103, està tallada per despreniments de la muntanya a conseqüència de les pluges. El tall afecta des del km 0 fins al km 12 de la via, a l'altura del monestir. Els Mossos d'Esquadra deriven el trànsit i obliguen els conductors a dirigir-se cap a la carretera BP-1121, que comunica Monistrol de Montserrat amb el Monestir. L'estació meteorològica de Montserrat porta registrats 22,7 litres d'aigua per m2.

La carretera de can Massana, tallada per despreniments. — Mar Martí / ACN

En un altre sentit, vehicles pesants que circulen per l'AP-7 en sentit sud s'han de desviar obligatòriament cap a l'AP-2 a l'altura de Banyeres del Penedès, arran del tall de l'A-7, afectada per les inundacions al País Valencià. L'episodi ha provocat tambçe inundacions puntuals en algunes zones, com en un pont de Sant Cugat del Vallès on s'hi ha acumulat l'aigua i s'ha hagut de tallar el trànsit durant 30 minuts. A banda, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), s'han registrat bassals importants a la B-10 entre la sortida Badajoz i Sant Adrià del Besòs en sentit al nus del Llobregat.

Pel que fa al metro de Barcelona, TMB ha tancat els passadissos i els vestíbuls d'algunes parades a causa dels xàfecs d'aquest migdia a Barcelona. Concretament, s'ha hagut de clausurar el passadís d'enllaç entre l'estació de Maragall de les línies 4 i 5, el vestíbul Pi i Molist de l'estació de Llucmajor de l'L4 i el passadís d'enllaç de l'estació Vall d'Hebron de les línies 4 i 5. A l'L3, ha estat necessari tancar l'accés de La Rambla/Mercat de la Boqueria i els trens no paren a l'andana a l'estació Liceu en sentit Trinitat Nova.

Avis de perill màxim per temps violent

Precisament, aquest migdia el SMC ha emès un avís de perill màxim per tems violent al Baix Llobregat i risc alt per a les comarques veïnes del Barcelonès, Vallès Occidental, Alt Penedès i Garraf, alertant de pedregades intenses amb elements de més de dos diàmetres, fortes ventades, així com esclafits, tornados o mànegues. Protecció Civil ha alertat que les ratxes de vent poden superar els 90 km/h. En paral·lel, es manté la previsió d'onades superiors als 2,5 metres entre el Barcelonès i el Tarragonès, i de més de 4 metres al Baix Camp i al Montsià.

El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠💡



➡ Dc 11:58 h - 13:57 h.



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/BxKse60TlT — Meteocat (@meteocat) October 30, 2024

Tot i això, Protecció Civil descarta que els aiguats viscuts al País Valencià es repeteixin a Catalunya amb la mateixa intensitat. Això sí, ha demanat "molta prudència i vigilància" a la població i ha subratllat que s'ha d'evitar els desplaçaments innecessaris a zones afectades. La subdirectora de coordinació i gestió d'emergències del cos, Imma Solé, ha dit que les precipitacions del dimarts a la zona de València que han provocat desenes de morts van ser "molt puntuals".

En aquest sentit, ha remarcat que les previsions a Catalunya no indiquen que hi hagi les mateixes acumulacions d'aigua. Ha recordat que al País Valencià s'ha registrat precipitacions de 400 litres per metre quadrat en alguns punts en poca estona i ha remarcat que les previsions a Catalunya només s'eleven fins als 100 o 200 litres "en un període de temps molt més llarg" a les Terres de l'Ebre.

Els municipis en alerta

A la regió metropolitana, la previsió de fortes tempestes en les pròximes hores ha obligat molts municipis a activar els plans de protecció civil. Parcs tancats i la suspensió d'activitats a l'aire lliure són algunes de les principals decisions que s'estan adoptant a municipis com Sabadell, Rubí o Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental; Gavà, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de LLobregat o Sant Vicenç dels Horts, al Baix LLobregat, i l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Santa Coloma de Gramenet, al Barcelonès.

D'altra banda, a llocs Alcanar (Montsià) han treballat intensament des de primera hora del matí per ajustar el pla d'emergència a la variabilitat del fenomen meteorològic. El consistori i responsables d'emergències estan seguint fil per randa el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Els centres escolars no faran classes aquest dimecres a la tarda, no es pot accedir ni circular per les zones inundables i s'informa permanentment a la ciutadania amb les comunicacions institucionals.