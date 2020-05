L'impacte de la pandèmia a la Catalunya Central és nou vegades superior al de les Terres de l'Ebre

L'impacte de la pandèmia de Covid-19 ha estat molt diferent en funció del territori, almenys fins ara, un fet que es percep actualment en els diferents ritmes de desconfinament. En el cas de Catalunya, i segons les darreres dades publicades pel Departament de Salut, les diferències entre regions sanitàries poden ser abismals. Per exemple, la taxa de positius confirmats a la Catalunya Central multiplica gairebé per nou la que es registra a les Terres de l'Ebre. Són les dues zones amb major i menor impacte de la pandèmia. Curiosament, les dues es troben actualment en la mateixa fase de desconfinament, la 1, a l'espera que el proper dilluns probablement les Terres de l'Ebre avanci fins a la fase 2.



Tot i que arran del brot de la Conca d'Òdena, la Catalunya Central es va convertir en la zona zero de l'epidèmia al Principat, les darreres setmanes la situació hi ha canviat radicalment, fins al punt que els ingressos a l'hospital d'Igualada ja són equivalents als que hi havia abans de l'esclat de la Covid-19. De fet, arreu de Catalunya el retrat de les darreres setmanes està molt allunyat de les pitjors setmanes de la pandèmia.



La taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants se situa en 12,53 a les Terres de l'Ebre, mentre que a la Catalunya Central arriba als 108,35, és a dir, 8,65 vegades més. Entre els dos extrems hi ha el Camp de Tarragona (34,41), Alt Pirineu – Aran (52,23), Lleida (55,76), Girona (73,29), la regió metropolitana nord (82,47), la regió metropolitana sud (83,37) i, finalment, Barcelona (83,86).

Pel que fa a la mortalitat, el rànquing òbviament és similar, tot i que no és exacte i hi ha alguns canvis. També aquí els dos extrems els marquen les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. A les comarques més meridionals del Principat, hi han mort fins ara 42 persones per coronavirus, el que suposa una taxa de 2,37 per cada 10.000 habitants. En canvi, a la Catalunya Central el total de víctimes s'eleva a 1.514, el que equival a una taxa de 28,64. Dit amb altres paraules, la taxa de mortalitat que ha provocat la pandèmia a la Catalunya Central multiplica per 12,1 la de les Terres de l'Ebre.



La segona taxa més baixa es registra a l'Alt Pirineu – Aran, amb 4,43 morts per cada 10.000 habitants (un total de 30 defuncions), per davant de Lleida, 210 morts i una taxa de 5,77; el Camp de Tarragona, 371 víctimes i una taxa de 6,08; i Girona, amb 730 morts i una taxa del 8,44. La resta de regions sanitàries presenten taxes per sobre de les 10 defuncions per 10.000 habitants. En concret, a la regió metropolitana nord és de 13,54 (2.697 morts), a la metropolitana sud és de 16,15 (2.221 morts) i a Barcelona ciutat és de 22,65 (3.851 defuncions). Les dades, per tant, qüestionen el mantra que diu que "virus no entén de territoris"...