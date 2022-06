L'incendi de Baldomar, a la Noguera, ja supera les 150 hectàrees afectades

L'incendi forestal que s'ha declarat aquest dimecres al migdia a Baldomar, un nucli pertanyent a Artesa de Segre (la Noguera), continua avançant i al voltant de les 18h ja afecta unes 150 hectàrees. Fins a aquesta hora el foc ha seguit en expansió, malgrat que hi treballen unes 60 dotacions dels Bombers, quatre de les quals són àrees. Sobretot intenten controlar el flanc dret de l'incendi i evitar que s'obri cap a la vall del Segre. Paral·lelament, també s'ha declarat un foc de certa importància a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta.



El cap i el flanc esquerre evolucionen bé. La regidora de Pobles Agregats, Educació i Comerç del municipi, Cristina Dil, ha indicat que el vent ha dirigit el foc de seguida cap a la muntanya i cap a la vall d'Ariet. L'evolució de les flames ha fet evacuar per precaució la trentena de veïns del nucli agregat de la Clua. Dil ha explicat que quan ha començat el foc la temperatura a l'indret fregava els 40 graus. Això, juntament amb la sequera i el vent han desembocat en el foc, que s'ha iniciat a la carretera que va de Baldomar a la Clua.



Aquests dos incendis s'han produït justament el mateix dia que el Departament d'Interior ha presentat la campanya forestal d'aquest estiu, que el conseller Joan Ignasi Elena ha avisat que es presenta com una de les "més complicades i més llargues dels últims anys". La raó és la combinació de temperatures extremes -amb rècords històrics durant el maig i en el que portem de juny-, sequera persistent -portem dos hiverns amb molt poca pluja- i constant increment de la massa forestal.

L’avís del foc de Baldomar ha arribat a les 13.11 hores. Segons els Mossos, el foc s'ha originat a la carretera que va de Baldomar a la Clua. S’ha recomanat a les granges aïllades que es confinessin, ja que el vent empeny el fum i poden veure’s afectades, però la població de Baldomar no corre perill. Els Bombers treballen amb aigua al flanc dret i s'ha demanat maquinària pesada per treballar l'esquerre. També es llauraran els camps per intentar alentir l'avenç de les flames. El foc està afectant l'Espai d'Interès Natural de la Serra del Montsec.

Incendi a Corbera d'Ebre

Paral·lelament, aquest dimecres al migdia també ha començat un incendi a Corbera d'Ebre (Terra Alta). Els Bombers han rebut l'avís a les 14.53 hores i hi treballen 24 dotacions terrestres i tres d'aèries. Els efectius treballen per combatre les flames a la zona del Calvari i han afectat un parc eòlic. Segons han informat els Agents Rurals, hi hauria unes 15 hectàrees afectades, majoritàriament forestals. Paral·lelament, a les 12.44 hores, s'ha iniciat un altre foc, en aquest cas a la Morera de Montsant (Priorat), a prop d'Escaladei. Segons han informat els Bombers la situació no representa cap amenaça i hi queden cinc dotacions terrestres.