L'incendi d'Artesa de Segre afecta ja 500 hectàrees, però té potencial per arribar a les 20.000 

L'incendi d'Artesa de Segre (Noguera) que s'ha declarat aquest dimecres al migdia afecta ja 500 hectàrees, però té un potencial de fins a 20.000 hectàrees, segons els Bombers. Actualment, la principal preocupació del cos se centra en el flanc esquerre del foc del nucli de Baldomar, que dona entrada a les 20.000 hectàrees del massís del Montsec, i l'extinció del qual s'ha complicat per les condicions climatològiques. Paral·lelament, també crema amb força el foc que també al migdia ha començat a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, i que ja arriba a les 250 hectàrees, amb un potencial de 8.000. Durant la nit els Bombers continuaran les tasques per intentar aturar aquests dos grans incendis.



El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha confirmat que no hi ha danys personals en l'incendi d'Artesa, si bé hi ha el municipi d'Alòs de Balaguer confinat i han tingut lloc diverses evacuacions. Concretament, ha dit, 20 persones des del nucli de la Clua, 54 persones més de la casa de colònies Cal Petit d'Argentera -entre monitors i residents- i el càmping Os de Balaguer, on només hi havia els propietaris.

El cap de suport dels Bombers Miki López ha explicat en declaracions als mitjans que els ha passat un pas frontal d'unes tempestes que els ha deixat una simultaneïtat d'incendis causats per llamps i de propagació lliure. "El pas de front ha deixat llamps, però no aigua", ha matisat. Això, ha afirmat, ha fet que el flanc esquerre s'obrís i que el primer potencial de crema que havien fixat els Bombers s'hagi ampliat fins a les 20.000 hectàrees.



En aquest context, i davant la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, López ha assenyalat que el plantejament està virant cap a "grans eixos de confinament" i buscant pistes per gestionar els recursos dels quals disposen. Tot i que l'incendi d'Artesa no està controlat, el que més preocupa als Bombers és el flanc esquerre perquè és el que dona entrada al massís.

Imatge de l'incendi forestal de Baldomar, a la Noguera. — Oriol Bosch / ACN

La consigna és el confinament, que la gent es quedi a casa seva. "Si considerem que hi ha punts no segurs demanarem l'evacuació concreta", ha dit. Respecte els veïns que s'han autoevacuat de la Clua, de moment no se'ls pot permetre la tornada i se'ls està "reacondicionant". L’avís del foc de Baldomar ha arribat a les 13.11 hores. Segons els Mossos, el foc s'ha originat a la carretera que va de Baldomar a la Clua.

Crida a extremar la precaució

Solé ha destacat que aquest dimecres és el primer de cinc dies de situació extrema de calor i ha demanat extremar la precaució, ja que la zona de l'incendi és de les més seques de Catalunya i podria evolucionar cap a una crema "molt massiva". També ha fet valdre la feina d'agricultors i pagesos per tallar el foc. Respecte al municipi d'Alòs de Balaguer, ha assenyalat que és l'únic confinat per ara, tot i que "no hi ha un perill imminent". A banda, ha apuntat que han estat en contacte amb els alcaldes de la zona, que estan preocupats.



Els incendis s'han produït justament el mateix dia que el Departament d'Interior ha presentat la campanya forestal d'aquest estiu, que el conseller Joan Ignasi Elena ha avisat que es presenta com una de les "més complicades i més llargues dels últims anys". La raó és la combinació de temperatures extremes -amb rècords històrics durant el maig i en el que portem de juny-, sequera persistent -portem dos hiverns amb molt poca pluja- i constant increment de la massa forestal.

Incendi a Corbera d'Ebre

Paral·lelament, aquest dimecres al migdia també ha començat un incendi a Corbera d'Ebre (Terra Alta), que a les 21h afecta unes 250 hectàrees, majoritàriament forestals, però segons els Bombers té un potencial per arribar a les 8.000. L'avís del foc s'ha rebut a les 14.53 hores i hi treballen una cinquantena de dotacions, entre aèries i terrestres. Els efectius treballen per combatre les flames a la zona del Calvari. El foc ha afectat ja un parc eòlic. El vent i les altes temperatures dificulten les tasques d'extinció.



L'alcalde de Corbera d'Ebre, Antoni Álvarez, ha explicat en declaracions a Catalunya Informació que els camps de conreu que hi ha en un barranc estan ajudant a evitar que les flames es propaguin amb més rapidesa, si bé van cap a la cresta. També ha afegit que hi ha hagut alguna explosió de bombes de la Guerra Civil que hi ha escampades pel terme municipal.



Tot i les condicions meteorològiques, amb vent i altes temperatures, els Bombers han aconseguit conduir el foc cap a una zona de camps, a tocar de la carretera. Els Agents Rurals estan perimetrant la zona afectada i els Bombers s'han distribuït en una àrea de 200 hectàrees per fer front al foc. El foc afecta el paratge de les Camposines.

L'incendi de Corbera d'Ebre d'aquest dimecres. — ACN

A més a més, aquesta tarda s'ha extingit l'incendi de Rabós (Alt Empordà) i s'ha estabilitzat el de Morera de Montsant (El Priorat), pels quals els bombers han rebut l'avís al migdia. Pel que fa a l'incendi de Foradada (La Noguera), està perimetrat per les mànegues i no són necessàries més dotacions de les nou que hi treballen. En aquest darrer cas, els agents rurals han remarcat que si s'haguessin seguit les recomanacions de no fer certs treballs en determinades franges horàries no hauria arribat el foc al poble, ja que el foc l'ha provocat una activitat agrícola.



Al Solsonès, l'incendi de Guixers està estabilitzat des de dos quarts de vuit del vespre, una hora i mitja després de rebre l'avís els bombers. Actualment hi ha cinc dotacions. D'altra banda, a Castellar de la Ribera, hi ha cinc dotacions més intentant ancorar a la carretera C-26 un altre foc forestal. Sobre el foc al Solsonès, els agents rurals han mostrat preocupació: "No sabem com acabarà".