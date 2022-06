L'incendi d'Artesa de Segre supera ja les 2.000 hectàrees cremades i n'apareix un altre a Olivella, al Garraf

L'incendi d'Artesa de Segre, a la Noguera, és el que més preocupa aquest dissabte als Bombers de la Generalitat i ja supera les 2.000 hectàrees cremades des que va iniciar-se dimecres. D'aquestes, 1.700 corresponen a massa forestal i les altres 300 són de camps de cultiu. Els Agents Rurals han concretat que la superfície cremada és de 2.146,43 hectàrees. Paral·lelament, aquest dissabte al migdia s'ha iniciat un altre incendi, a Olivella, al Garraf, en el qual ja treballen desenes de dotacions dels Bombers.



El vent que ha començat a bufar a la zona d'Artesa és el que més preocupa als efectius d'emergència. Davant d'aquesta situació, les tasques del matí d'aquest dissabte s'han centrat en controlar les revifades del foc a la zona del perímetre. El cap de suport de l'operatiu dels Bombers de la Generalitat, Miquel López, ha assegurat que aquest dissabte és un dia "clau" per intentar evitar que l'incendi sobresurti de la zona marcada, que és de 8.000 hectàrees.

L'incendi d'Olivella, al seu torn, ja afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees del Massís del Garraf, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Els Bombers i Mossos d'Esquadra també recomanen el confinament de les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans –al municipi veí d'Avinyonet del Penedès- si el veïnat sent molèsties pel fum. En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han ampliat el dispositiu d'extinció amb 25 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris.



L'avís del foc s'ha rebut a les 13.07 hores d'aquest dissabte a la zona de Can Suriol. Els efectius de Bombers prioritzen el flanc dret de l'incendi –que és el que té més potencial- mentre que el cap avançaria cap a una zona de vinyes.

Columna de fum a l'incendi d'Olivella, al Garraf. — Bombers

Altres focs estabilitzats

Durant el matí d'aquest dissabte els Bombers han donat per estabilitzat el foc forestal de Lladurs (Solsonès). En un principi, estava previst que ho poguessin fer a última hora d'aquest divendres, tot i que al final ha sigut en aquestes darreres hores. Així doncs, els principals esforços se centren ara en l'incendi d'Artesa de Segre, a la Noguera, on hi continuen treballant una setantena de de dotacions i on a primera hora s'han anat incorporant els mitjans aeris.



El foc de Lladurs generava molta preocupació, perquè si s'estenia els cossos d'extinció calculaven que podria arribar a calcinar 50.000 hectàrees. Ara mateix, la previsió dels Bombers és tenir-lo controlat aquest dissabte al vespre.

Pel que fa al foc d'Artesa, els Bombers centren aquest dissabte les tasques d'extinció en mitigar els efectes que pot tenir l'entrada de vent de sud cap al migdia. Així, es treballa en una carena, on hi ha l'ermita de Sant Mamet, que hi queda alineada i on l'objectiu és "estrènyer al màxim" la flama activa i que aquesta sigui "la més petita possible" quan comenci a bufar el vent a la zona. Un altre focus que preocupa és una zona discontinua de bosc de dos quilòmetres on no hi ha camps de conreu, entre la vall de Meià i el nucli de Fontllonga, a Camarasa (Noguera).

Una columna de fum de l'incendi de Lladurs, al Solsonès. — Jordi Borràs / ACN

L'incendi, encara lluny de l'estabilització

El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha explicat que les dues llengües del foc que aquest divendres a la tarda avançaven cap a la vall de Meià estan relativament controlades, gràcies a l'arribada de més mitjans i a la feina dels pagesos de la zona. També ho està el flanc d'Alòs de Balaguer i els nuclis de Baldomar i Clua. Pel que fa als joves que es van evacuar d'una casa de colònies, ha detallat que aquest dissabte està previst el trasllat a una altra casa d'Oliola (Noguera).



Per la seva banda, el cap de suport de l'operatiu dels Bombers de la Generalitat, Miquel López, ha dit que centren les tasques en el terç pendent de treballar que queda més amunt de l'ermita de Sant Mamet. En aquest punt hi ha una carena que coincideix amb el límit de les 8.000 hectàrees de perímetre potencial que s'havia establert i, per aquest motiu, s'hi volen abocar allà tots els esforços.



López ha explicat que aquest dissabte no es podrà estabilitzar encara l'incendi, tot i que treballen per intentar que la superfície cremada no creixi més. També ha assegurat que la setantena de dotacions que hi ha desplaçades a aquest foc són les màximes de les què poden disposar i que, en cas d'un nou incendi, algunes hauran de derivar-se per poder atendre'l. Mentre, ha detallat que de les 13 d'aèries, deu estan tirant aigua i tres més es destinen a tasques de coordinació.

Mentrestant, també s'han estabilitzat els d'Altés -que ha cremat 15 hectàrres- i Castellar de la Ribera, al Solsonès, i els de Peramola i Cabó, a l'Alt Urgell. Al llarg d'aquest divendres, també es va donar per estabilitzat el foc de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. De tots aquests, els més destructius han estat els de Castellar de la Ribera, que ha afectat 350 hectàrees, i el de Corbera d'Ebre, amb gairebé 400.

Un detingut acusat de provocar fins a cinc focs a Navès

Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dissabte un home d'uns 25 anys i veí de Navès (Solsonès) com a presumpte autor de fins a cinc focs al voltant d'una carretera que creua el terme municipal. Es tracta d'una zona que està sensiblement afectada pels diferents incendis que s'han declarat en els darrers dies, i que han obligat a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d'emergències.



L'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, ha explicat a l'ACN que l'Ajuntament interposarà una denúncia contra l'home pels danys ocasionats i l'alarma que ha generat la seva acció en un moment en què la pagesia de la zona està treballant a marxes forçades per evitar l'avenç del foc i protegir les collites.