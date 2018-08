L'incendi de Llutxent ha arrasat ja 2.600 hectàrees i amenaça a Gandia

L'incendi forestal declarat dilluns passat a Llutxent (Vall d'Albaida) ja ha arrasat prop de 2.600 hectàrees i ha afectat a una vintena de cases de la Marxuquera, al terme de Gandia (La Safor), després d'una nit en la qual les flames van avançar ajudades per vents de fins a 70 quilòmetres per hora.



Així ho ha assegurat el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat, José María Ángel, qui ha assenyalat que es preveu que al llarg del dia participin en les labors d'extinció 27 mitjans aeris, que ja han començat a incorporar-se a primera hora.

Segons José María Ángel, l'evolució de les flames va ser "molt convulsiva" i d'un "impacte molt fort ajudades pel vent de fins a 70 quilòmetres per hora" en arribar a un barranc als voltants de Gandia. Per això es va actuar en urbanitzacions com La Marxuquera, on el foc ha afectat a entre 10 i 20 cases, L'Ermita, Montepino i Montesol. "Aquest fenomen meteorològic va ser de molt pocs minuts però és el millor aliat que té el foc", ha dit el director general, qui ha recordat que a conseqüència de l'incendi ja han estat desallotjades prop de 2.600 persones.



Els mitjans aeris han sortit a primera hora d'aquest dimecres coordinats pels operatius que han treballat aquesta nit, la qual cosa permet que vagin directament als punts concrets on llançar l'aigua i els retardants. També s'han incorporat mitjans dels Consorcis de bombers d'Alacant i Castelló i bombers de la ciutat de València, així com una unitat de la UME de Saragossa, i també efectius d'altres regions de l'Estat.



"Tenim molta feina fins a les onze del matí, període en el qual no hi haurà vent i, després de la càrrega d'humitat que hi ha hagut aquesta nit, cal aprofitar aquestes hores, que són curtes, perquè a partir de les 12 del migdia comencen a elevar-se molt les temperatures i es preveu que torni a haver-hi ratxes de vent", ha dit.

L'origen va ser un raig

L'equip d'agents mediambientals que treballa en la recerca de les causes de l'incendi ha constatat gràficament que l'origen del foc va ser la caiguda d'un raig sobre un arbre en la matinada del dilluns, segons ha informat la Conselleria de Medi ambient en el seu compte de Twitter.

Segons Ángel, la zona afectada pel foc és en la seva majoria camps de cultiu abandonats i zones cremades en anteriors incendis. La seva extinció està sent complicada a causa de la dificultat d'accés.



S'han desplaçat 600 efectius terrestres i 25 aeris, del Consorci Provincial de Bombers de València, de Bombers Forestals de la Generalitat, de la Unitat Militar d'Emergències (UME), de Divalterra i de la Agrupació Contra Incendis Forestals (ACIF); a més de bombers de comunitats com Castella-la Manxa, Murcia i Aragó.