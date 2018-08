L'incendi de Llutxent crema 1.500 hectàries i obliga a desallotjar a unes 2.500 persones

L'incendi de Llutxent (Vall d'Albaida), iniciat ahir i que continua actiu, ha afectat ja a unes 1.500 hectàres de muntanya, pi, camps abandonats i zones cremades d'anteriors focs, mentre 25 mitjans aeris i 600 persones segueixen treballant a la zona en les labors d'extinció.



"Fa 50 anys que no cremava la comarca així. Fa cinc anys va cremar al sud de Llutxent, ara crema el nord fins a Pinet i Barx, ha explicat a Públic Gabriel Canet, primer tinent d'alcalde de Llutxent.

"Estem derrotats. Fa només un mes que vam inaugurar una casa de fusta per fer activitats ambientals amb escolars i excursionistes. Ara ha quedat reduït a cendres", ha dit sense poder dissimular el seu sentiment de molta tristesa.



Gabriel Canet, que coneix molt bé el territori del seu terme municipal, també ha estat molt explícit en l'avaluació del que s'han endut les flames: "Aquest bosc és una de les zones on millor creix la surera de la Comunitat Valenciana, pel clima i la zona. Ara no queda res. A Pinet ha cremat tot".

Segons que ha informat a l'agència EFE el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, la temperatura a la zona segueix molt alta, 37 graus, i bufa el vent, per la qual cosa s'espera que les condicions ambientals canviïn perquè millori l'evolució del foc.



Sis-cents agents forestals, bombers i militars i 25 mitjans aeris, els dos últims de Múrcia i Castella-la Manxa, treballen en l'extinció de l'incendi que ha provocat avui nous desallotjaments en tres zones de municipis propers.

L'alcaldessa de Gandia (La Safor), Diana Morant, ha informat que aquest dimarts s'ha mantingut l'ordre de desallotjament de les urbanitzacions Montepino i Montesol d'aquest municipi, que s'ha convertit en obligatòria, i amb aquest objectiu les forces de seguretat han acudit a la zona per informar als veïns. Ahir Gandia va reallotjar a 182 persones en hotels de la ciutat, un centre de convivència situat al barri de Corea, el càmping i l'alberg del Club Nàutic.



Al terme de Barx (La Safor), també s'ha obligat al desallotjament de la zona de la Drova, i a conseqüència de l'incendi continuen tallades les carreteres CV-608 de Llutxent a Pinet (Vall d'Albaida) a partir del quilòmetre 3,500, i la CV-675, de Gandia a Simat (La Safor), com a mesura de seguretat