L'incendi de Polinyà provoca un vessament tòxic al Besòs amb mortaldat de peixos

Un vessament al Besòs a causa de l'incendi d'indústria de divendres a Polinyà ha provocat la mort de peixos al riu, segons han confirmat fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i els ajuntaments de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. Segons ha explicat l'ACA, una part de l'aigua procedent de l'incendi va anar a parar a la depuradora de La Llagosta, però contenia alguna substància contaminant que va malmetre el tractament biològic de la planta i va acabar anant al riu. Això ha provocat escuma al riu i que hi hagi hagut peixos morts, sense que ara per ara se'n conegui la xifra.



Des de l'ACA admeten que el sistema de tractament de la depuradora no va ser prou eficaç, ja que alguna substància contaminant no era compatible amb el tractament biològic de la planta, i va acabar passant al riu.

Tant l'Ajuntament de Montcada i Reixac com el de Santa Coloma de Gramenet han lamentat que els sistemes de retenció de la depuradora hagin estat "insuficients".



Els dos ajuntaments s'han reunit aquest dissabte i tenen previst coordinar el procés per apaivagar els efectes del vessament, que preveuen que trigarà diversos dies. L'alcadessa accidental de Montcada i Reixac, Nani López, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets juntament amb el regidor de Qualitat Ambiental, Rafa Ruiz, el director de Medi Ambient i Seguretat de l'Ajuntament de Santa Coloma, Tomás Carrión, i agents de l'ADF.

Montcada i Reixac ha demanat a la ciutadania que no tingui contacte amb les aigües del riu. Segons el consistori, la primera actuació que s'ha dut a terme per part dels Agents Rurals i persones de l'ADF és la retirada de les espècies mortes per no afectar la cadena tròfica.

Fonts dels Bombers de la Generalitat han explicat a l'ACN que, durant les tasques d'extinció de l'incendi, es va treballar per minimitzar la sortida d'aigua de l'empresa, però que no tenien suficient capacitat per retenir-la tota.



Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ACN que agents de la unitat de Medi Ambient s'han desplaçat aquest dissabte a la zona del Besòs després que se'ls hagi comunicat la presencia de peixos morts i molta escuma al riu.

Un vessament de purins al riu Abella

D'altra banda, els Agents Rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) investiguen un abocament de purins al Riu Abella, al Pallars Jussà, que es va produir aquest divendres. Segons informen els Agents Rurals, han recollit 200 peixos morts en el tram de riu afectat, de 5 quilòmetres, i alguns dels quals eren d'espècies protegides. Les primeres investigacions dels Agents Rurals apunten al vessament d'una bassa de purins d'una granja de porcs.

La investigació continua oberta i durant els propers dies faran seguiment de les afectacions al medi ambient. Després de comprovar que el vessament s'havia aturat, la setmana que ve també tenen prevista una inspecció més exhaustiva per determinar-ne la causa, segons indiquen fonts de l'ACA a l'ACN.