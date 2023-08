L'incendi de Portbou ja afecta més de 430 hectàrees i ha deixat sense llum ni aigua el municipi

L'incendi que va començar aquest divendres a Portbou (Alt Empordà) ja afecta 435 hectàrees i els Bombers treballen en el flanc dret per evitar que arribi al municipi de Llançà, on el foc podria escampar-se fins a 2.700 hectàrees més, tocant el Parc Natural del Cap de Creus.



D'acord amb les investigacions dels Agents Rurals, l'incendi hauria començat per activitat humana i descarten, d'aquesta manera, les causes naturals. El foc va originar-se a la zona del pantà, on s'hi troba alguna edificació. Des del primer moment, els efectius treballen amb eines manuals i camions d'igua per evitar que apareguin focus secundaris empesos per la tramuntana.



Els Agents Rurals descarten que l'origen del foc sigui per causes naturals

El fort vent dificulta la tasca dels mitjans aeris que tracten d'extingir l'incendi més gran d'aquest any a Catalunya. El cap d'intervenció a la zona i cap de Regió de Girona dels Bombers, Jordi Martín, ha explicat que part de les 75 unitats en actiu també se centren en protegir les edificacions de Portbou i Colera i de les urbanitzacions de Sant Genís, Sant Carles i Cap Ras, on s'ha confinat a la població. "Entenem que és molt molest per a la ciutadania, però cal que segueixin les instruccions", ha dit la delegada del Govern a Girona.

Portbou, sense llum ni aigua

Els veïns de Portbou s'han quedat sense llum i aigua i uns quants sense telefonia. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha assegurat que estan buscant solucions i ha demanat a la ciutadania "calma i serenitat" i que segueixin les indicacions dels Bombers. "Estem investigant el per què, però tenim el poble sense llum ni aigua a l'aixeta", ha explicat.



Segons Rodríguez, s'han vist afectats diversos horts i una finca ubicada en el camí que porta cap al pantà on es va originar l'incendi. A Portbou els Bombers treballen per controlar el flanc esquerra que va en direcció al mar i així evitar més perjudicis.