L'onada de calor registra el primer gran incendi de Catalunya. Crema milers d'hectàrees la Ribera d'Ebre, en un foc que s'ha declarat a la Torre de l'Espanyol. Acumula més de 5.500 hectàrees cremades i pot convertir-se en el més greu al Principat en les dues darreres dècades. Els bombers treballen intensament per provar d'aturar-lo, en unes condicions climàtiques adverses per les altes temperatures i la falta de pluja, amb un incendi que té un potencial d'arribar fins a les 20.000 hectàrees, segons va alertar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch.



Fins a 28 veïns de la comarca han hagut de passar la nit en un alberg d'emergència a la localitat de Flix a causa de les flames, mentre uns altres 17 s'han refugiat a cases de particulars. El director general d'Extinció d'Incendis, Manel Pardo, ha avisat que ha estat una nit "molt dura" i que, tot i que pensaven que durant el matí d'aquest dijous podrien tenir el foc estabilitzat, no ha estat així, ha lamentat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi de l'autocombustió en un femer com a possible causa.



El cap de Bombers de Catalunya ha dit que "no pot ser optimista" amb el control de l'incendi: "L'orografia és complicada, genera moltes dificultats, les condicions del temps no són favorables. Això ens fa estar més angoixats i treballar durament per aconseguir els objectius", ha dit, també en declaracions a Catalunya Ràdio.

Més imatges aèries de #IFRiberadEbre, captades ahir al vespre. Corresponen al flanc dret de l'incendi, on ara mateix es concentren el màxim d'esforços de #bomberscat. Atenció a l'ambient de foc generat en tota la zona afectada! pic.twitter.com/rkZx3iY9Gd — Bombers (@bomberscat) 27 de juny de 2019

Els bombers han treballat durant la matinada amb unes 80 dotacions terrestres i es preveu la incorporació d'un helicòpter de comandament, un bombarder i tres avions de vigilància i atac. Posteriorment s'incorporaran tres helicòpters bombarders més, un altre de comandament i tres hidroavions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La Unitat Militar d'Emergències ha arribat durant aquesta matinada per col·laborar en els treballs d'extinció, amb 120 efectius i nou vehicles del Batalló d'Intervenció, amb base en Saragossa. La dotació s'ha ampliat fins als 250 efectius aquest dijous.



Al llarg de la matinada els Bombers han reforçat l'atac al costat esquerre amb l'objectiu d'aturar l'incendi a tocar de la carretera C-12 i així centrar-se posteriorment en la part dreta. Encara que la humitat hagi augmentat i les temperatures hagin baixat durant la nit, els Bombers esperen que durant la jornada d'aquest dijous les temperatures tornin a pujar, la qual cosa suposarà una situació de "risc extrem", han alertat.

A conseqüència del foc, aquest matí continuen tancades al trànsit cinc carreteres: la T-714, entre la Torre de l'Espanyol i Cabacés, la T-2237, de Vinebre a la Palma d'Ebre, la T-703, de La Palma d'Ebre a la C-233, la C-233, de Bovera a Flix, i la C-12, de Maials-Flix. Es tracta d'un dels pitjors incendis dels últims 20 anys a Catalunya.



El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat aquest matí fins al centre de comandament de l'incendi forestal, situat a Vinebre, per seguir les tasques d'extinció i reunir-se amb les autoritats locals, juntament amb el conseller Buch. Torra ha demanat "extremar les precaucions" per l'elevat risc d'incendis que hi ha al país durant l'onada de calor.