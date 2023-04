L'incendi del Rosselló entra al Principat fins a Portbou empès per una forta Tramuntana i crema un miler d'hectàrees

De punta a punta dels Països Catalans. Tot just els Bombers acaben de donar per controlat l'incendi de la Franja de Ponent que la preocupació s'ha traslladat a l'altra punta del país pel foc originat a la Catalunya Nord i que ja ha entrat al Principat arribant a les portes de Portbou.

L'incendi que des d'aquest diumenge crema al Rosselló afecta unes 750 hectàrees, 96,37 de les quals a l'Alt Empordà, segons càlculs dels Agents Rurals. Tot i que algunes fonts apunten a què la superfície cremada en total ja rondaria el miler d'hectàrees. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'incendi de la Catalunya del Nord ha entrat al municipi empordanès poc després de les 16.00 hores pel puig de la Farella. En declaracions a la premsa, el cap d'Emergències de la regió de Girona, Jordi Martín, ha detallat que el foc ha arribat fins a Portbou aquest diumenge a la tarda, però que no creuen que afecti el nucli del poble.

Així mateix, ha explicat que preveuen que les persones desallotjades o que s'han quedat atrapades a un i altre costat de la frontera puguin anar cap a casa. Tot i això, ha avisat que la carretera N-260 seguirà tallada durant la nit perquè la fan servir tant els Bombers de la Generalitat com els dels Pirineus Orientals. Un bomber ha resultat ferit lleu pel fum i ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



El dispositiu de Catalunya el formen almenys 103 bombers, 43 vehicles del cos, agrupacions de defensa forestal (ADF), Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil i Policia Local, a banda dels equips francesos, que segons la Prefectura dels Pirineus Orientals han mobilitzat 362 bombers i 40 gendarmes.

L'Ajuntament de Portbou ha habilitat un centre cívic per acollir persones desallotjades, com les quatre residents en masies de la zona que han evacuat pel fum i que aviat podran tornar a casa. A l'altra banda dels Pirineus, s'han evacuat 300 persones a Cervera, on se n'han confinat 180.

La major part del territori afectat pertany a la Catalunya Nord però segons els primers càlculs, l'incendi també afecta una superfície aproximada de 100 hectàrees dins l'Espai Natural Protegit del Massís de l'Albera. En conjunt s'estima que la superfície afectada per l'incendi seria ja d'un miler d'hectàrees en total.

L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, ha explicat que s'ha començat a evacuar els primers veïns del barri de la muntanya un cop el fum ha arribat a la localitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Barranco ja havia avisat que el foc era "a tocar" del terme, "a 300 metres aproximadament". L'Ajuntament de Portbou ha habilitat el centre cívic perquè la gent s'hi refugiï i no estigui exposada al fum i ha donat instruccions perquè no surti al carrer sense mascareta.

Comunicacions tallades i forta Tramuntana

El foc, que ha començat entre Cervera de la Marenda i Banyuls, al Rosselló, ha obligat a tallar la carretera N-260 i les autoritats franceses han tancat l'RD-914. També ha fet suspendre la circulació de trens transfronterers entre Portbou i Cervera, per on circula la línia R11 de Rodalies. Segons ha informat Adif, els passatgers fan un trajecte alternatiu per carretera.



Per la seva banda, SNCF ha informat que no circula cap tren des de Portbou fins a Perpinyà, la qual cosa deixa sense servei localitats com Argelers, Portvendres i Elna. L'operador ferroviari francès estima recuperar el servei dilluns a les 10.00 hores. Per tot plegat, Protecció Civil ha posat en alerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) i el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).

La forta tramuntana, que ha obligat a aturar l'extinció aèria durant una estona, ha fet que les flames s'escampessin des del punt inicial cap al pic de Sant Joan i cap a l'Empordà. L'incendi arriba aquest diumenge a la tarda a tocar del pantà de Portbou, on els efectius d'extinció treballen perquè no segueixi avançant cap al sud.



Un bomber observa una columna de fum a l'incendi de la Franja. — Oriol Bosch / ACN

Controlat l'incendi de la Franja

D'altra banda, els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al vespre l'incendi que des de dissabte crema a la Franja entre el Baix Cinca, a l'Aragó, i el Segrià. El cos ha explicat que durant la nit i matinada hi mantindran sis dotacions terrestres que revisaran el perímetre i dilluns al matí n'hi haurà vuit. El foc va començar al municipi de Mequinensa, a la Franja de Ponent, i empès pel vent va saltar a l'altra banda del riu, a la Granja d'Escarp, des d'on es va estendre fins a Seròs. El darrer balanç dels Agents Rurals xifra l'àrea afectada en 453 hectàrees: 138,73 a Catalunya i la resta a l'Aragó.