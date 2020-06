L'independentisme català se suma a la petició d'una investigació al Congrés sobre el paper de Felipe González en els GAL

Els partits independentistes catalans, juntament als grups bascos i gallecs del Congrés –EH Bildu, ERC, Junts per Catalunya, PNB, CUP i BNG– han registrat una petició per posar en marxa una comissió de recerca per esclarir les responsabilitats i vincles amb el GAL dels Governs presidits per Felipe González.



EH Bildu, la impulsora de la iniciativa, ha trobat suports d'altres grups parlamentaris, perquè fan falta almenys dos perquè la Mesa del Congrés admeti a tràmit una sol·licitud de comissió de recerca. A més d'investigar les responsabilitats dels Governs i Felipe González, la comissió també té com a objectiu esclarir les pressions exercides per governs o càrrecs governamentals per la creació dels GAL.

A la petició, a la qual hi ha tingut accés Públic, els partits signants recorden que cap comissió ni investigació ha indagat les investigacions sobre els GAL, ja que només es va crear una comissió d'investigació al Senat el 1995, que mai va arribar a investigar ni a emetre cap informe.

Ara bé, a aquesta petició no s'hi ha sumat Unides Podem, malgrat que a Euskadi la formació habitada es mostra molt crítica amb el GAL i amb Felipe González. La revelació de l'informe de la CIA que afirma que Felipe González va acordar la creació dels GAL i el posicionament indecís del partit liderat per Pablo Iglesias sobre la comissió ha aixecat dures crítiques a les xarxes socials.

La formació violeta estudiarà què vota a la Mesa del Congrés a la comissió de recerca sobre la participació de l'expresident del Govern Felipe González als GAL, que tindria una durada mínima de sis mesos, si bé interpreta la iniciativa com una estratègia dels abertzales davant les eleccions basques del 12 de juliol.



Fonts d'Unides Podem van fer aquesta puntualització a Servimedia per precisar unes declaracions del seu portaveu, Pablo Echenique, en una entrevista en TVE. "No deixarem que res ens distregui de ser útils a la ciutadania posant en marxa l'escut social i molt menys amb coses que són ja perfectament conegudes", va contestar a una pregunta sobre la comissió de recerca que vol constituir EH Bildu després de la desclassificació d'un document de la CIA que assenyala a González com a impulsor dels GAL però que, segons Echenique, "no aporta res nou", perquè es va basar en retallades de premsa de l'època.

No obstant això, des del grup van aclarir que aquestes paraules no impliquen que Unides Podem rebutgi investigar en la Cambra un tema que el propi Echenique va deixar entreveure que repugna a la formació: "La nostra opinió sobre aquesta època fosca és coneguda".



D'altra banda, En Comú Podem s'ha desmarcat de les declaracions d'Echenique i ha defensat la comissió d'investigació ."La ciutadania mereix saber tota la veritat de fets tan greus com el terrorisme d'Estat", ha piulat el partit aquest dijous de la tarda després que el portaveu d'Unides Podem al Congrés hagi rebutjat al matí la iniciativa i hagi dit que és "sorprenent" perquè "tothom sap què va passar".