L'independentisme celebra el dictamen de l'ONU: "És una nova victòria internacional vers l'Estat espanyol"

L'independentisme ha celebrat la conclusió del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que apunta que Espanya va "violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per suspendre'ls com a diputats al Parlament abans de la condemna per l'1-O. El president del Govern, Pere Aragonès, ha celebrat el "dictamen importantíssim". A través d'un tuit, ha afirmat que "la repressió i vulneració dels drets fonamentals són línies que mai s'haurien d'haver creuat", i ha afegit que "l'arbitrarietat de la justícia espanyola deixa al descobert a ulls del món les vergonyes de l'Estat".

Per a Turull, és una "nova victòria internacional de l'independentisme vers l'Estat espanyol i els seus repressors amb toga": "Cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança". Rull ha dit que l'Estat espanyol va vulnerar els seus drets com a representants: "Davant aquesta rebregada, en un estat de dret homologable hi hauria conseqüències fulminants".

Junqueras, que ha reclamat l'amnistia, creu que el dictamen "evidencia que Espanya no pot seguir amb les pràctiques repressives". Romeva s'ha queixat que es van vulnerar els seus drets polítics i veu el dictamen com "un pas important pel moviment independentista i una mala notícia per l'Estat". I és que, després d'aquest informe, l'exconseller creu que no es poden seguir justificant. Per això reclama l'amnistia.

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ho veu com "una condemna implacable de l'ONU a l'Estat espanyol per violació de drets fonamentals". L'ANC ha afirmat que la decisió posa "en evidència, una altra vegada" l'Estat "pseudodemocràtic espanyol". "Una democràcia plena no utilitza argúcies legals per suspendre polítics fins i tot abans de condemnar-los", asseveren en una piulada a Twitter.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha valorat que es tracta d'una "nova plantofada de les Nacions Unides a la democràcia defectuosa d'Espanya". L'expresident Carles Puigdemont ha descrit la conclusió com "una altra bufetada a la cara de l'Estat espanyol per la violació de drets polítics dels representants". "Els responsables d'aquella violació no poden donar lliçons de democràcia i haurien d'assumir responsabilitats", ha escrit des del seu compte de Twitter, i afegeix que "van fer un cop a la democràcia".

La CUP vol una "condemna" a l'Estat

La presidenta de Junts i presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha dit que "suspendre drets de diputats és molt greu" i que "ara ho reconeix el Comitè de Drets Humans de l'ONU". Junqueras, Rull, Turull i Romeva "van veure vulnerats els seus drets", ha insistit Borràs, que els ha agraït que "persistissin".

La CUP ha reclamat que la vulneració de drets humans "no quedi impune" i que "l'Estat sigui condemnat". Els anticapitalistes han assegurat que "de nou, l'ONU posa en evidència que l'Estat espanyol és antidemocràtic donant la raó" als quatre antics membres del Govern.