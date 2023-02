L'independentisme demana la compareixença de Sánchez per les infiltracions policials

ERC, Junts, PDeCAT, CUP, EH Bildu, Compromís, Més País i el BNG han demanat la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè doni explicacions de les diverses infiltracions policials en moviments socials dels Països Catalans. La petició arriba arran dels tres casos destapats per la Directa.

El primer el va donar a conèixer el juny de l'any passat i feia referència a un agent de la Policia Nacional que s'havia infiltrat en moviments socials i de l'esquerra independentista, com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), el Casal Popular Lina Òdena i Resistim al Gòtic.



El segon va transcendir tot just fa dues setmanes, quan va informar d'un agent del mateix cos que s'havia infiltrat en moviments socials barcelonins, com el centre social La Cinètika, al barri de Sant Andreu. La infiltració s'havia inicial el 2020 per espiar-los des de dins i l'agent l'hauria fet, entre altres mètodes, mantenint relacions sexuals i sentimentals amb algunes joves activistes. L'últim cas, conegut aquest dilluns, és sobre un agent de la Policia Nacional que durant dos anys va infiltrar-se en moviments socials de la ciutat de València.

Els mateixos partits també han demanat que comparegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. La portaveu de la CUP, Mireia Vehí, ha denunciat que el Govern espanyol eviti donar explicacions sobre casos d'espionatge a moviments independentistes. "Ens preguntem si el que passa és que no controlen els cossos de seguretat o si ho han demanat explícitament que es faci espionatge per motius ideològics", ha afirmat Vehí.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha denunciat "l'abús" que impliquen aquests casos que superen tots els límits "ètics". Rufián ja va retreure a Sánchez la infiltració durant la sessió de control celebrada la setmana passada al Congrés.

El diputat del PDeCAT a la cambra baixa Genís Boadella ha criticat que una policia "democràtica" pugui utilitzar aquesta mena de mètode. El líder de Més País, Íñigo Errejón, ha demandat que el Govern expliqui si s'estava investigant aquests col·lectius per assumptes de terrorisme o narcotràfic i si hi ha alguna persona denunciada. Si no és així, es demostraria, des del punt de vista, que es tracta d'infiltracions "per motius ideològics".