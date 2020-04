L’independentisme eleva el to de la crítica a Sánchez i no recolza la pròrroga de l’estat d’alarma

A mesura que han passat setmanes d’estat d’alarma, els diversos partits independentistes han elevat el to de crítica cap a la gestió de la pandèmia que porta a terme el Govern espanyol, en part per la recentralització de competències que ha implicat. El canvi de to s’ha escenificat en la sessió del Congrés d’aquest dimecres, en que el president espanyol, Pedro Sánchez, demana una nova pròrroga de l’estat d’alarma. ERC ha anunciat que manté l’abstenció de l’anterior pròrroga però ha avisat que està "més pròxima al no que mai", mentre que JxCat ha passat de l’abstenció al no i ha reclamat una "descentralització" de la gestió de la pandèmia. La CUP, finalment, s’ha mantingut en el ‘no’ de l’anterior votació.



El líder al Congrés d’Esquerra, Gabriel Rufián, ha explicat que la posició del grup respon a què el Govern estatal persisteix en els errors i manté la deriva a favor de l'economia respecte a la salut. De fet, segons ell l’executiu maneja "amb una mà les dades del virus i amb l'altra el telèfon de la patronal". A més, ha instat Sánchez a tornar a la taula de negociació sobre Catalunya un cop superada aquesta etapa i, en qualsevol cas, no més enllà del juny.



Rufián també ha acusat el Govern espanyol d'haver optat per una recentralització que "agreuja" la crisi, quan "cap administració coneix millor el terreny com l'autonòmica i la municipal". Per això ha demanat al Govern espanyol que "deixi pas ja" a la gestió "asimètrica" de l'alarma i que les autonomies "recuperin des de ja les seves respectives competències".

“La gestió més reaccionària d’Europa”

Pel que fa a JxCat, la seva portaveu, Laura Borràs, ha defensat el "seu no" a la nova pròrroga de l’estat d’alarma per la gestió "ineficient i ineficaç" del Govern espanyol, a qui ha acusat d’haver aplicat un 155 encobert sense "estratègia". Durant la seva intervenció al ple, Borràs ha afirmat que Espanya té "el govern més progressista de la seva història" que "està fent la gestió més reaccionària de tot Europa". "Van aprovar el decret malament i tard i ara faran la desescalada aviat i pitjor", ha afirmat.



Borràs ha defensat, en canvi, la gestió del Govern i ha afirmat que a Catalunya es van prendre decisions abans que ho fes l’executiu estatal. En aquest sentit, ha dit que cal "descentralització" i "empoderament", "no mordasses ni aplaudiments". "Ara diuen que el desconfinament serà asimètric. Doncs li demanem que faci un pas més i permeti que cada territori gestioni el procés. Tenen pla?", ha etzibat a Sánchez.



Finalment, la CUP ha defensa el no a la nova pròrroga acusant l’executiu espanyol d’utilitzar l’estat d’alarma per "retallar drets", permetre que la policia "actuï amb impunitat" i per "recentralitzar". Durant la seva intervenció al ple, la diputada Mireia Vehí ha reclamat a l’executiu que prioritzi "la vida per davant del deute" i que modifiqui la llei d’estat d’alarma per evitar, per exemple, que hi hagi "contraprestacions en l’ús de la sanitat privada". "Després de la crisi arribaran les factures", ha dit. També ha reclamat que s’expropiïn propietats de grans tenidors per facilitar habitatge a les persones que més ho necessitin. "Inverteixin en economia productiva i no en l’especulativa", ha comentat.