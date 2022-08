L'independentisme i Podem carreguen contra el gest de menyspreu de Felip VI durant la investidura de Petro a Colòmbia

La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, ha exigit "una disculpa" al rei Felip VI pel seu comportament durant la presa de possessió del president de Colòmbia, Gustavo Petro, el passat cap de setmana. Durant la cerimònia d'investidura es va exhibir l'espasa del llibertador Simón Bolívar –símbol de la independència de les antigues colònies espanyoles a Amèrica– i el monarca no es va posar dempeus, com sí van fer la resta de convidats a l'acte. "El nostre paper era mostrar tot el respecte i suport al procés democràtic recorregut. És inexplicable el que ha passat", ha assenyalat la també secretària general de Podem.

El secretari de Programa lila i diputat al Congrés, Pablo Echenique, ha carregat contra l'"acte irrespectuós de Felip VI" i ha preguntat si va ser autoritzat pel Ministeri d'Afers Exteriors. "Segons la Constitució Espanyola, el rei no pot fer el que li doni la gana. Els seus actes han de ser referendats", ha recordat.

El rei Felip VI saluda el president de Colòmbia, Gustavo Petro. — Casa Reial / ACN

A aquesta situació ha fet referencia també l'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont: "Si el rei decidiex ofendre el poble colombià en un acte oficial, la Constitució diu que el responsable seria el ministre que l'acompanya, que ratifica de manera tàcita amb la seva presència tot allò que fa i diu el rei". "Qui no es va aixecar no va ser una persona sinó Espanya", ha resumit, i ha retret al monarca que es fes fotos "amb els diputats del partit feixista Vox" durant una recepció però menystingui "un símbol en el qual es reconeixen els pobles alliberats de la tirania espanyola".

Podem i JxCat no són els únics partits que ha deplorat el gest del rei. Des d'ERC, el diputat al Congrés Jordi Salvador l'ha titllat d'"impresentable" i l'ha acusat d'haver "renunciat a ser una persona per ser un digne successor d'una monarquia colpista, corrupta i profeixista". "Lamentable", ha conclòs.



També la CUP s'ha sumat a la crítica. La diputada al Parlament Eulàlia Reguant ha assegurat que "la naturalesa imperialista i colonial del Regne d'Espanya i la monarquia espanyola avui a Colòmbia no es pot dissimular".