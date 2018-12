L'independentisme prepara mobilitzacions de protesta contra el consell de ministres a Barcelona

La idea del president espanyol, Pedro Sánchez, de celebrar un consell de ministres a Barcelona el proper 21 de desembre, just un any després de les eleccions al Parlament convocades per l'executiu de Rajoy via article 155 de la Constitució, ha generat un fort rebuig polític i social. Si el Govern de la Generalitat ja va manifestar dimarts que considerava que la decisió tenia un "punt de provocació", en paraules de la seva portaveu, Elsa Artadi, aquest dimecres ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui també s'hi ha mostrat crítica. Paral·lelament, entitats independentistes, com La Forja, l'ANC o els CDR ja han anunciat que preparen mobilitzacions per aquell dia, si bé encara no han concretat en què consistiran.



En una entrevista a Catalunya Ràdio, Colau ha instat el president espanyol, Pedro Sánchez a negociar "de veritat" amb Catalunya, ja que la celebració d'un consell de ministres a la capital catalana per a ella només és un gest "simbòlic per passejar-se per Barcelona". En aquest sentit, ha subratllat que ningú del govern espanyol s'ha posat en contacte amb els que haurien de ser els "amfitrions" d'un acte d'aquest tipus, és a dir, les institucions catalanes, de manera que això no té res de "seriós". "Em recorda al PP, quan Soraya Sáenz de Santamaría va fer l'operació diàleg i tothom ens havíem de congraciar només per la seva presència", ha afegit.

Ahir va ser Elsa Artadi la que va manifestar-se sobre la qüestió, deixant clar que "venir a fer aquesta reunió el 21 de desembre té un punt de provocació. Sobretot quan no s’ha començat a avançar en res; quan farà un any de les eleccions al parlament, unes eleccions que va guanyar l’independentisme però el resultat de les quals no es va aplicar, per culpa de la intervenció del jutge Llarena quan es van voler fer debats d’investidura". Per tot plegat, la consellera va subratllar que "hi ha moltes maneres d’expressar-se" i, per tant, la "ciutadania de Catalunya encara té el dret de protestar. Per tant, nosaltres també protegirem el dret de la gent de protestar."



El que sembla evident és que aquell dia de mobilitzacions n'hi haurà. L'ANC, a través d'un tuit, ha fet una crida a "preparar-se" pel 21-D, dia en què "l'estat opressor visita la colònia un any després de la victòria en unes eleccions imposades". El cartell avisa que les accions de la jornada "no seran fer ni un cercle, ni un llaç de llum".

☝️I no serà fer ni un cercle, ni un llaç de llum 😉#FemLaRepúblicaCatalana🚩 pic.twitter.com/dfllUeOtpI — Assemblea Nacional 🚩 (@assemblea) 5 de desembre de 2018

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) també han fet una crida, en aquest cas amb el lema "Responem" i a estar "atentes amb les convocatòries" que es faran. L'organització aposta per «planta cara» des l'autorganització i per respondre al "21D".

Ja fa uns dies va ser La Forja, una de les organitzacions juvenils de l'esquerra independentista, la que va anunciar convocatòries amb l'objectiu "d'aturar el consell de ministres". Per tot plegat, sembla evident que el 21-D serà una jornada moguda a Barcelona.