L'independentisme rebutja el discurs de Felip VI en l'homenatge a Macià

L'independentisme ha criticat de manera unànime el discurs del rei Felip VI de la nit de Nadal en l'homenatge a la tomba de l'expresident Francesc Macià, que va morir el 25 de desembre de fa 89 anys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el tradicional discurs de Felip VI no ha aportat "cap novetat" i ha reivindicat els "valors republicans". "La monarquia no és cap exemple de rectitud ni d'integritat institucional, ni tampoc l'arquitectura institucional del règim del 78", ha afirmat.

Junqueras critica la manca d'unitat de l'independentisme

En aquest sentit, el president ha constatat que treballen "més que mai" per tenir institucions al servei de "tota la ciutadania" i que des de la Generalitat "també republicana" se senten "continuadors" de l'obra iniciada per Macià. En la tradicional ofrena al president Macià, Aragonès ha posat d'exemple la seva figura pel seu compromís amb les classes socials, la justícia i la llibertat Catalunya, que considera que "van marcar la seva trajectòria".



Segons Aragonès, Macià encarna el valor de les institucions del país com a "responsables de transmetre voluntat d'autogovern i sobirania" i creu que és gràcies al seu "compromís" que avui existeix la Generalitat. El president d'ERC, Oriol Junqueras, també ha reivindicat el llegat de Macià i l'ha comparat amb la situació política actual.



Junqueras ha recordat que Macià va fer "tant per Catalunya" que molts "no li van perdonar mai", mentre que altres el van acusar "de no haver fet prou". "Una mica com ara, on hi ha qui no ens vol perdonar tot allò que fem per Catalunya i alguns ens acusen de no fer prou", ha detallat.

La CUP i JxCat també han fet declaracions en l'homenatge. El portaveu del grup parlamentari dels anticapitalistes, Carles Riera, ha recordat que Macià va patir una repressió que encara avui "continua". Riera ha subratllat que, a parer de la seva formació, "l'únic camí" per acabar amb aquesta repressió és "guanyar l'autodeterminació i la independència, per fer un país just com Macià volia". En aquest sentit, Riera ha reivindicat el president com a "testimoni vivent per al present i el futur" de la societat catalana.

Eulàlia Reguant i Carles Riera, de la CUP, fan l'ofrena a Francesc Macià al cementiri de Montjuïc. — Laura Busquets / ACN

Per la seva banda, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha apel·lat a Macià per defensar Catalunya davant d'una Espanya que "menysté, retalla i trepitja" els seus drets. La presidenta suspesa del Parlament ha afirmat que Macià "ens va ensenyar que cal lluitar per defensar els nostres drets i que cal fer-ho amb molta determinació perquè altrament ens trobem amb la pulsió que trepitja, que retalla i que menysté drets".



Borràs també ha tingut un record per als "absents", tant els que "no hi són, perquè ens han deixat" per la pandèmia com pels que "no poden ser a casa seva amb els seus perquè són a l'exili".



Òmnium Cultural ha defensat que la república catalana és "més necessària que mai" després del discurs del rei Felip VI d'aquest Nadal. La vicepresidenta de l'entitat, Marina Gay, ha lamentat que el monarca no hagi tornat a demanar "perdó de nou" per la repressió de l'1 d'Octubre i ha reivindicat la figura de Macià."Reivindiquem la seva figura per la seva contribució en la política i en la construcció del nostre país i ens fa refermar en les nostres conviccions i en els nostres objectius polítics per aconseguir una república catalana perquè el nostre país que sigui lliure i justa", ha dit.