L'independentisme registra la Llei d'amnistia al Congrés, on no prosperarà

Els partits independentistes han registrat aquest dimarts al Congrés dels Diputats la proposició de Llei d'amnistia per a tots els processats i condemnats per accions vinculades al Procés. ERC, Junts, la CUP i el PDeCAT han presentat conjuntament la llei que ja van pactar presentar al ple del Parlament de Catalunya del passat desembre, el darrer abans de les eleccions del 14 de febrer, i que busca amnistiar "tots els actes d'intencionalitat política, indiferentment de quin fos el resultat", des de l'1 de gener de 2013. Amb aquesta forquilla temporal també s'inclourien els condemnats per la consulta independentista del 9 de novembre de 2014. La proposició no té opcions de prosperar, ja que el PSOE, el PP i Vox, entre d'altres, s'hi oposen i suma una clara majoria.

Queda per veure quina serà la posició d'Unidas Podemos, després que el president del grup al Congrés, Jaume Asens, hagi afirmat que la formació no votarà en contra de la llei. En declaracions a Rac 1 i TV3, Asens ha afirmat, però, que es tracta d'una via "destinada al fracàs" i ha argumentat que "no es pot enganyar a la gent" i "generar falses expectatives", ja que les majories de la cambra fan impossible que la proposta tiri endavant. Asens, però, no ha aclarit si s'abstindran o votaran a favor, i ha afirmat que dependrà del redactat del text.

Juntament amb els diputats dels partits independentistes han anat al Congrés representants de la campanya Amnistia i Llibertat i d'Òmnium Cultural. No hi ha anat l'ANC, que ja es va absentar en l'acte de presentació de la iniciativa el mes de desembre passat, a la Model de Barcelona, en considerar que la seva aprovació a les Corts no és viable. L'última amnistia que es va aprovar a l'Estat va ser la de 1977, en el marc de la transició.

L'amnistia, "un punt d'inici"

En una compareixença conjunta de representants de tots els partits, la diputada d'ERC i germana de l'exconsellera a presó Dolors Bassa, Montserrat Bassa, ha recalcat que la iniciativa vol donar empara a les més de 3.000 persones represaliades i ha insistit que l'amnistia és compatible amb un indult: "Qualsevol indult és benvingut, però ha de quedar clar que és un pedaç, Volem demanar la fi de la repressió".



Per la seva banda, la diputada de JxCat Míriam Noguera ha argumentat que els partits tenen l'opció de reconèixer que la "via de la repressió, presó i exili" ha estat un error", mentre que el portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ho ha considerat com "un punt d'inici". La diputada de la CUP Mireia Vehí ha destacat que la "unitat estratègica contra la repressió passa per l'amnistia".