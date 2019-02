L'independentisme responsabilitza Sánchez del "fracàs" del seu Govern per la negativa a abordar el conflicte amb Catalunya

La convocatòria d'eleccions espanyoles per al 28 d'abril ha desfermat crítiques dels partits independentistes a Pedro Sánchez. La portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi (JxCat), ha assegurat que la convocatòria electoral és un "fracàs" de Sánchez, que ha "malbaratat" la moció de censura de l'any passat. Per a Artadi, "l'Estat és incapaç de situar el problema amb Catalunya, que és el més important que té i el que l'impedeix tenir un projecte de futur. Espanya és ingovernable mentre no afronti el problema polític amb Catalunya". Segons ella, el que ha passat les darreres setmanes, amb la negativa del Govern de Sánchez a abordar la qüestió de fons, mostra que "el problema de Catalunya no és amb el PP o amb Mariano Rajoy, sinó que és un problema amb l'Estat".



La consellera també ha considerat que celebrar eleccions el 28 d'abril és "partidista" i suposa un cost per als contribuents, ja que només quatre setmanes més tard hi ha les eleccions europees, municipals i autonòmiques. Eduard Pujol, portaveu de JxCat, ha reiterat la idea de vincular el final del Govern de Sánchez amb no abordar la qüestió catalana: "El fet de no voler solucionar el problema de Catalunya és el que provoca la inestabilitat a l'Estat". “El sistema espanyol està obsolet i té una crisi constitucional molt forta”, ha afegit. Tot i que no ha especificat com concorrerà l'espai postconvergent a les eleccions, ha comentat que hi seran per ser la "muralla democràtica" a favor de Catalunya.

Pel que fa a ERC, el president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat que el PSOE "s'hagi deixat endur pel debat electoralista de l'Estat i per la manifestació de la setmana passada a Colón, que qualitativament ha aconseguit l'efecte de condicionar Sánchez". "Ha preferit les eleccions que el diàleg i això té riscos", ha avisat, per afegir la seva voluntat de diàleg per "trobar una solució democràtica al conflicte català".



El portaveu del partit al Congrés, Joan Tardà, ha fet una crida a l'independentisme a guanyar les eleccions. "El republicanisme té una obligació: guanyar les eleccions i, un cop guanyades, tornar a dir-li al món i a la societat espanyola que només hi ha una sortida, el diàleg, la negociació i contemplar en aquesta negociació un referèndum d'autodeterminació", ha comentat. També ha lamentat que Sánchez hagi renunciat a seguir dialogant amb la Generalitat i hagi convocat eleccions, segons ell perquè s'ha rendit davant "l'ofensiva del seu propi partit, la dreta i la ultradreta".



En canvi, Catalunya en Comú ha criticat les dues principals formacions de l'independentisme. “Avui s’ha consumat l’oportunitat perduda que suposava la majoria de la moció de censura. Aquestes eleccions són una mala notícia per a totes aquelles persones que confiaven en uns pressupostos per començar a aixecar el cap de la dècada perduda de Rajoy i reconstruir els ponts del diàleg entre Catalunya i Espanya”, ha assegurat Jéssica Albiach, presidenta de Catalunya en Comú Podem.

També ha afegit que "creiem que els partits independentistes, ERC i PDeCAT, han comès un error històric” impedient els pressupostos. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena ha comentat que "no renunciarem mai a les aliances amb l’Espanya democràtica, que és la majoritària, i treballarem per garantir una sortida política al conflicte en el que estem avui”, que ha de passar pel "diàleg" i el "referèndum".