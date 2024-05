L'independentisme treu pit de l'amnistia amb la vista posada al referèndum

Una de les imatges que ha deixat l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia aquest dijous al Congrés dels Diputats és la de membres i dirigents d'ERC i Junts intercanviat-se petons i abraçades davant les càmeres. Una escena poc habitual en els darrers anys, marcats pel distanciament entre els dos principals partits independentistes. Durant el debat, s'han escoltat agraïments creuats entre ambdues formacions.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha volgut tancar la seva intervenció amb un reconeixement a la tasca d'Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Dolors Bassa, juntament amb Jordi Turull, tots presents a l'hemicicle. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha donat les gràcies a Junqueras, Forcadell i Romeva, i ha agregat altres noms, com els de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull i, finalment, a "Carles Puigdemont per liderar".

"Cal enfilar el camí cap a la pròxima estació, que és el referèndum"

Els dos principals partits independentistes han tret pit de l'amnistia i han deixat clar que amb la seva aprovació "no s'acaba res" i han situat el referèndum com a pròxim objectiu que s'ha de marcar l'independentisme. "Propera parada: referèndum", ha remarcat Rufián durant la seva intervenció al Congrés. També ho ha dit elpresident d'ERC, Oriol Junqueras, que ha assegurat que l'independentisme continuaran lluitant per "tornar a votar" en un referèndum sobre el futur de Catalunya.

La vicepresidenta en funcions del Govern, Laura Vilagrà, reivindica la llei d'amnistia com "un llegat del Govern republicà" i assegura que ara cal enfilar el camí cap a la "pròxima estació, que és el referèndum". En una atenció als mitjans, la dirigent republicana s'ha mostrat "molt satisfeta" amb el pas fet avui i ha afirmat que, malgrat el context de la política catalana, "no abandonaran ni un dia, ni un moment, la negociació política" amb l'Estat "per assolir l'objectiu de tenir un referèndum amb garanties i aplicable".

"No hem renunciat a res"

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat que l'amnistia "és una gran victòria", remarcant que "s'ha fet sense renunciar a res". "No hem renunciat a la legitimitat de l'1-O, ni a la declaració unilateral ni al nostre gran objectiu polític, que és la independència de Catalunya", ha afirmat.

"La llei d'amnistia s'ha acordat sense renunciar a res"

En la mateixa línia s'ha expressat Toni Comín, candidat de Junts a les eleccions europees, que ha destacant que la llei "no ha comportat cap preu polític" per a Junts, ja que en l'acord amb el PSOE "no es renuncia a res". També ha recordat que l'amnistia beneficia els exiliats i també a "centenars de persones que han patit persecucions". "Per coherència amb el moviment independentista, no renunciem a reivindicar la legitimitat i la legalitat del referèndum de l'1-O, a la declaració d'independència, i tampoc es parla de renunciar a la via unilateral", ha dit.



Òmnium Cultural també ha celebrat l'aprovació de la llei d'amnistia i la reivindica com "una conquesta de la societat civil" on "l'Estat reconeix a contracor que votar no és delicte". Ara bé, també reclama poder "exercir el dret a l'autodeterminació" i acabar amb la repressió contra l'independentisme.

El seu president, Xavier Antich, exigeix que sigui efectiva i que la seva aplicació immediata, amb l'arxivament de totes les causes.

Pendents de les maniobres judicials

Tant Junts com ERC tenen clar que els jutges espanyols faran tot el possible per intentar no aplicar la norma. "Hi ha una gran col·lació entre el PP i Vox i una part del poder judicial (...) que intenta canviar les lleis en contra del poder legislatiu", ha dit Junqueras. Rufián s'ha referit a la justícia espanyola com el "partit judicial espanyol" per denunciar que els jutges faran tot el possible per no aplicar la llei: "Tothom sap el que votarà", ha ressaltat el republicà, dirigint-se als "demòcrates espanyols".

Al seu torn, el líder de Junts, Jordi Turull, ha avisat a la "cúpula judicial espanyola" que, a partir d'aquest dijous "tenen l'oportunitat de moure's amb els estàndards europeus". "Han de deixar de fer de justiciers per impartir justícia, han de deixar de fer política, de legisladors i de tertulians, per passar a fer de jutges", ha dit.



Satisfacció al Govern espanyol

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha celebrat l'aprovació de la llei d'amnistia, que "tanca una etapa de conflicte, tensió i enfrontament i n'obre una nova de futur, prosperitat, acords i de fer política dins de les institucions i la llei". "Ha guanyat la convivència i és un gran dia per a la democràcia al nostre país", ha afirmat en una compareixença després de la votació. "La llei d'amnistia ha funcionat", perquè "ha normalitzat la situació a Catalunya", ha sentenciat.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que durant el ple del Congrés ha mantingut un perfil baix, ha afirmat en un tuit que "avui Espanya és més pròspera i està més unida que el 2017" i ha destacat que "en política, com a la vida, el perdó és més poderós que la rancúnia". La convivència s'obre camí", ha apuntat també.