L'Institut Agrícola demana revisar la normativa del Parc Agrari per contradiccions amb normatives superiors

L'Institut Agrícola demana una revisió del Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat. La patronal ha enviat una carta als alcaldes de Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, així com a la presidenta del Consell Comarcal.

El president de l'Institut Agrícola, Baldiri Ros, lamenta en el text que diversos empresaris han estat sancionats perquè el Pla Especial té "contradiccions flagrants" vers normatives superiors. En aquest sentit, assenyala que no permet instal·lacions per a la higiene i seguretat dels treballadors, i tampoc tanques de protecció superiors a 1,5 metres.

L'Institut Agrícola demana una moratòria fins que s'acordi un nou Pla Especial. Considera que la normativa actual està "obsoleta", frena l'arribada de nous inversors i no garanteix la seguretat de les finques.

Ros considera que "no podem permetre'ns el luxe de tenir ineficiències", en el marc de l'"esforç per convertir el Baix Llobregat en el hub agroalimentari més important del sud de l'Europa mediterrània". El responsable apunta que la normativa actual pot provocar la deslocalització d'empreses agrícoles que prefereixin dur els seus negocis a altres territoris "que ofereixin millors condicions".

Ell marc normatiu actual "no té sentit pràctic ni tampoc econòmic", apunten. La patronal sosté que l'empresariat s'està arriscant a perdre les collites: assenyala que les finques no estan protegides amb les tanques que exigeixen les asseguradores perquè el Pla Especial no permet una alçada que eviti l'entrada de lladres.

D'altra banda, critiquen que el marc normatiu que hi ha ara "rebutja" la instal·lació d'edificacions per a la higiene, seguretat i control dels treballadors, o per arxivar tota la documentació vinculada a inspeccions de treball o traçabilitat. I asseguren que no se'ls permet instal·lar edificacions mòbils per emmagatzemar productes fitosanitaris, "exigit per normatives superiors".

Mà estesa

El president de l'Institut Agrícola estén la mà als alcaldes i a la presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat per "emprendre els canvis necessaris" a la normativa del Parc Agrari. Defensa la mesura per "pal·liar els efectes" que el marc actual esta provocant, "així com futurs problemes en ple desenvolupament de les infraestructures, innovació i aplicació per assolir el hub".