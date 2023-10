L'Institut Català d'Oncologia posa en marxa una radioteràpia que tracta els tumors en temps real

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha inaugurat aquest divendres una tecnologia que permet fer radioteràpia per tractar tumors en temps real. Es tracta del nou accelerador Ethos, que amb la intel·ligència artificial fa que "s'adapti el tractament amb la realitat anatòmica" del pacient en aquell moment, ha explicat el director d'Oncologia Radioteràpica de l'ICO, Ferran Guedea.

És el primer accelerador lineal de Catalunya, el segon de l'Estat espanyol i n'hi ha una vintena a Europa. Ha tingut una inversió de 3,1 milions provinents del fons INVEAT del Ministeri de Sanitat. Es tracta de l'equip més avançat de Varian Medical Systems, líder mundial en oncologia radioteràpica. Mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial, l'Ethos permet adaptar el pla de tractament de radioteràpia durant el transcurs del mateix, responent als canvis que es puguin produir en el tumor.

El director de Física Mèdica, Protecció Radiològica i Sistemes d'Informació de l'Institut Català d'Oncologia, Carles Muñoz, apunta que l'aparell "permetrà millorar els resultats del tractament al proporcionar una dosi molt més precisa al tumor". Muñoz ha confirmat que a principis del 2024 s'iniciaran assajos clínics.

En l'acte inaugural, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que el nou aparell situa Catalunya "al capdavant" pel que fa al tractament i la resolució del càncer. Balcells, que ha visitat les instal·lacions acompanyat, ha posat èmfasi en què l'ICO "sigui el centre de referència" per tractar aquesta malaltia i que ho faci "en xarxa".

En aquest sentit, Balcells ha apuntat que "a dia d'avui s'ha d'assegurar la supervivència del càncer en un pacient que visqui al costat de Bellvitge, a Arbúcies o al Pallars". I ha subratllat que "s'ha de posar en valor" la tecnologia al servei dels usuaris per a la millora de la seva qualitat de vida.

Ampliacació i renovació de la unitat de braquiteràpia

En paral·lel a la incorporació d'aquesta tecnologia, també s'ha estrenat l'ampliació i la renovació de la unitat de braquiteràpia. És pionera a Espanya. Han estat dos anys de treballs i una inversió del CatSalut de 4,3 milions. "És la unitat més gran d'Europa", ha asseverat Guedea. Cada any es tracten 1.000 procediments de braquiteràpia, i abans de les obres s'havien tractat en 15 anys més de 20.000 malalts. Unes xifres que, segons ha remarcat, "no hi ha cap centre a la Unió Europea" que tingui aquest nombre d'atencions.

La braquiteràpia és un tipus de radioteràpia per tractar el càncer

La millora d'aquest espai converteix la unitat en la més gran de l'Estat amb una superfície de 1.000 metres quadrats, on hi ha dos quiròfans, una zona de curta estada, dues unitats PDR (braquiteoràpia polsada), dues unitats HDP (braquiteràpia d'alta taxa) i un TAC específic per aquesta unitat.

La braquiteràpia és un tipus de radioteràpia en la que la font radioactiva es col·loca dins, o molt a prop del tumor, a través d'un tubs i/o aplicadors. Es tracta d'un tractament local que només afecta una part especifica del cos i que en l'actualitat s'utilitza per tractar càncers ginecològics, de mama, de pell, de pròstata, de cap i de coll, entre d'altres.