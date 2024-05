L'institut d'FP especialitzat en formació empresarial de Barcelona es posarà en marxa el curs vinent amb 840 alumnes

L'Institut de Formació Empresarial de Barcelona s'incorporarà el pròxim curs a l'entramat d'instituts especialitzats i integrals de formació professional de la ciutat. Ubicat a les instal·lacions de l'Institut Joan Brossa, acollirà uns 840 alumnes i comptarà amb prop de 65 docents. Segons detalla l'Ajuntament de Barcelona, el centre esdevindrà la "plataforma ideal" de preparació de professionals en un àmbit clau per a un "desenvolupament consistent de l'ecosistema empresarial de la ciutat".

La consellera d'Educació, Anna Simó, i el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Rabell, han visitat aquest dilluns el nou institut, amb el qual a l'inici del curs 2024-25 s'arribarà als 31 centres que responen a les línies estratègiques de la planificació de la formació professionalitzadora. L'Institut d'FP Sanitària Vall d'Hebron, l'Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona Guineueta i l'Institut de Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona conformen són les altres incorporacions per al curs vinent.

La seva vocació de servei es referma a través de col·laboracions amb més de 60 empreses. Les instal·lacions de l'Institut Joan Brossa distribuiran la seva oferta en dos centres: La de l'actual Institut Joan Brossa, on es continuarà oferint l'ESO i els batxillerats, i l'oferta del nou institut de formació professional, que absorbirà els cicles que fins aquest curs s'han fet a l'Institut Joan Brossa, així com altres provinents de l'Institut Vall d'Hebron i l'Institut La Guineueta.

Simó, ha considerat "clau" la creació de la nova xarxa de centres integrals i ha esperat que Barcelona sigui "guia" per a la resta del país. Simó ha assegurat que el nou paradigma de l'FP "només té punts positius" i "hi guanya tothom". De la seva banda, Rabell ha destacat la importància de l'FP en el context actual. I ha assegurat que altres països han demostrat que l'aposta pels centres integrals és "exitosa" i respon als reptes actuals, tant pel que fa a la inserció del jovent com a la formació al llarg de la vida.

El nou model de la Generalitat

El model al qual respon aquest nou centre aplica el propòsit que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha formulat a escala de país i es fonamenta en les oportunitats que aporta la ciutat. És una concepció que "trenca amb la realitat preexistent d'instituts atomitzats que generaven una oferta disgregada". En contraposició a aquest escenari es proposen grans centres especialitzats, imbricats en l'ecosistema laboral i empresarial del seu sector i amb la integració de tot l'itinerari formatiu postobligatori.

Un alumne de Formació Professional de l'Institut Joan Brossa de Barcelona, planxant en una de les aules dedicades a la moda, el disseny i el comerç. — Norma Vidal / ACN

Aquest fet permet tirar endavant una "oferta robusta", i fa que l'alumnat pugui visualitzar la realitat laboral del sector en el qual es forma, defensa el consistori en una nota. Al mateix temps, permet que aquestes sinergies repercuteixin també en els docents, que poden estar en contacte fàcilment amb professionals del seu àmbit. Es tracta d'una proposta de ciutat dissenyada també amb l'objectiu de contribuir a la reducció de l'abandonament.