L'intent de cop contra Lula se salda amb centenars de detinguts al Brasil després de recuperar el control de les institucions 

La policia ha recuperat el control del Congrés del Brasil, el Tribunal Suprem i el Planau de Planalto, seu de la presidència del país, després de més de quatre hores d'ocupació per part de manifestants contraris a l'actual president, Luiz Inácio Lula da Silva, i partidaris del seu rival i antecessor, Jair Bolsonaro. Els tensos moments viscuts aquest diumenge al Brasil pels fets ocorreguts a la capital institucional, Brasilia, s'ha saldat finalment amb la desocupació dels edificis dels tres poders estatals amb la intervenció de forces federals, centenars de detinguts -es calcula uns 400- i algunes desenes de ferits.

Els fets van començar aquest diumenge quan milers de persones es manifestaven a Brasília contra el president del país, Luiz Inácio Lula da Silva, i a favor del ja expresident del país Jair Bolsonaro. Posteriorment, centenars d'aquests manifestants van superar el perímetre de seguretat del Congrés del Brasil, van ocupar la seu del poder legislatiu federal, on han fet algunes destrosses, i van reclamar una intervenció militar per derrocar Lula da Silva, que va prendre possessió diumenge passat, 1 de gener. Posteriorment, també han assaltat el Tribunal Suprem i el Palau de Planalto, residència presidencial.

El flamant president va guanyar les darreres eleccions però des dels comicis hi ha hagut protestes de seguidors de Bolsonaro que no han acceptat la derrota i diverses crides a un cop militar. Des de la mateixa nit dels comicis hi va haver manifestacions i, fins i tot, un bloqueig de carreteres per part de camioners partidaris del president sortint.

L'assalt recorda el que partidaris de l'expresident dels Estats Units Donald Trump van protagonitzar el 6 de gener de 2021 contra la victòria de Joe Biden a les eleccions presidencials. Aleshores, diverses persones van irrompre al Congrés, a Washington, en una acció que va acabar amb cinc persones mortes. Aquella acció va propiciar un judici polític contra Trump que finalment no va prosperar i encara influeix sobre la política nord-americana.

El governador del Districte Federal de Braslília, Ibaneis Rocha, ha anunciat que ha destituït el secretari de Seguretat davant de la incapacitat de les forces públiques d'impedir i repel·lir la situació. Alhora, ha demanat la intervenció del govern federal.

Lula adverteix els assaltants que seran jutjats

"Pagaran amb la força de la llei aquest gest d'irresponsabilitat i antidemocràtic"

El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha assegurat que els assaltants que aquest diumenge han ocupat el Congrés del Brasil, el Tribunal Suprem i el Palau de Planalto, seu de la presidència, "pagaran amb la força de la llei aquest gest d'irresponsabilitat i antidemocràtic".

En una intervenció pública des de São Paulo, on és de visita, s'ha referit als manifestants de Brasília com a "feixistes fanàtics" i ha avisat que seran "trobats i castigats". També els membres de les forces de seguretat que hi hagin col·laborat i els organitzadors de la marxa, ha advertit, que "no poden quedar impunes".

Lula ha decretat la intervenció per part del govern federal del districte de Brasília i ha denunciat la inacció per "incompetència, mala voluntat o mala fe" de la policia del districte federal, que "estava guiant" els manifestants, ha dit. Alhora, ha responsabilitzat dels fets el seu antecessor i rival, Jair Bolsonaro, que és fora del país i a qui ha retret que no assistís a la seva presa de possessió diumenge passat, 1 de gener. "Va fugir per no col·locar-me la faixa", ha criticat, i l'ha titllat de "genocida". També ha explicat que tornarà a Brasília i que té intenció de visitar les tres institucions.

Ha lamentat també que els assaltants "com autèntics vàndals" han entrat a les tres seus "destruint el que s'han trobat davant". "Han fet el que mai ha estat fet en la història d'aquest país", ha deplorat, i ha recordat que l'esquerra brasilera mai s'ha comportat així ni després de perdre Lula les eleccions ni malgrat tenir "gent torturada, morta i desapareguda".

Bolsonaro rebutja de manera tímida l'assalt

Per la seva banda, l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro, que és als Estats Units on va marxar després de perdre les eleccions, ha reprovat de manera tèbia l'intent de cop d'Estat promogut pels seus simpatitzants radicals, que van envair les seus dels tres poders a Brasília.



"Les manifestacions pacífiques, dins de la llei, són part de la democràcia. Tot i això, el vandalisme i les invasions d'edificis públics com les ocorregudes avui, així com les practicades per l'esquerra el 2013 i el 2017, escapen a la regla", va manifestar l'exmandatari a les seves xarxes socials.

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Suports a Lula i rebuig de l'assalt

Aragonès: "La raó de ser de l'extrema dreta és la destrucció de la democràcia. Ho veiem arreu, també aquí, i avui greument a Brasil"

Les mostres de rebuig a l'assalt i de suport a Lula s'han multiplicat arreu, entre elles del president de la Generalitat, Pere Aragonès, o del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, entre altres. També per part de la majoria dels partits polítics catalans. Aragonès ha expressat en una piulada "tot el suport" al president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, davant de l'assalt que partidaris de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro han protagonitzat al Congrés, el Tribunal Suprem i el Palau de Planalto, seu presidencial. "La raó de ser de l'extrema dreta és la destrucció de la democràcia. Ho veiem arreu, també aquí, i avui greument a Brasil", ha publicat Aragonès, que s'ha mostrat "al costat de la voluntat ciutadana i la legitimitat dels vots".