L'IPC continua desbocat i es dispara més de dos punts al març fins al 9,8% per l'escalada dels preus de l'energia

L'IPC es continua enfilant sense aturador a l'Estat i aquest març s'ha situat en el 9,8% empès per l'augment de preus de l'energia, segons l'indicador avançat de l'institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, la variació anual ja s'acosta als dos dígits i assoleix la xifra més alta des del maig del 1985. A més, en cas de confirmar-se, representaria un augment de dos punts en la seva taxa anual després que al febrer se situés en el 7,6%. L'augment s'explica per la crescuda dels preus de l'electricitat, els carburants i els combustibles i els aliments i begudes no alcohòliques respecte al març de l'any passat. Les dades definitives de l'IPC del març es coneixeran el pròxim 13 d'abril.

Pel que fa la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, ha pujat quatre dècimes, fins al 3,4%. De confirmar-se aquesta dada, seria la més alta des del setembre del 2008.



(Hi haurà ampliació)