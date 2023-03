L'obertura comercial total del diumenge de Sant Jordi s'obre pas a Barcelona després de l'error de calendari

L'Ajuntament de Barcelona obre la porta a un canvi de festiu per permetre l'obertura de tot el comerç per Sant Jordi a la capital catalana. "Si arriba una petició de canvi que tingui el mateix consens que va tenir la petició que en el seu moment vam elevar a la Generalitat, no tenim cap inconvenient en elevar a la a la Generalitat aquesta darrera proposta", assenyalen fonts del consistori.

Habitualment, la Generalitat escull vuit festius en què tots els comerços poden obrir durant l'any i l'Ajuntament els altres dos restants, ja que en total són fins a deu festius anuals en què es permet l'obertura comercial. Des del consistori recorden que els dos festius que tria l'Ajuntament perquè puguin obrir les botigues són dos dies pactats amb tot el sector comercial.



Per això, indiquen que per elevar a la Generalitat un canvi de festiu ja assignat caldria el mateix consens que en el seu moment va generar la proposta ja tancada per enguany.

En declaracions a l'ACN, el director general de Comerç del Govern, Jordi Torrades, va assegurar dijous que si l'Ajuntament de Barcelona vol que tot el comerç de la ciutat pugui obrir per Sant Jordi pot aprovar a través d'un ple municipal el canvi d'un dels festius que va escollir l'any passat pel 23 d'abril. Segons Torrades, després només caldria informar-ne a la Generalitat perquè publiqués la rectificació al DOGC.



Si s'hagués d'aprovar al plenari municipal un possible canvi de festiu per permetre a les botigues obrir el dia 23 d'abril s'hauria de votar en el ple del mes de març, que se celebra divendres vinent.

"Ningú va caure en què el 23 d'abril aquest any queia en diumenge"

Ara com ara, el diumenge dia de Sant Jordi no està entre els deu d'obertura comercial autoritzada a Barcelona. "Ningú va caure en què el 23 d'abril aquest any queia en diumenge", va dir la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, a la comissió d'Economia de l'Ajuntament.



D'acord amb el calendari publicat, aquest 2023 els comerços de Barcelona poden obrir els dies 8 de gener, 1 i 26 de novembre i 3, 6, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre.

Un descuit, l'origen del problema

Un descuit per part de les administracions és l'origen del problema que no permetrà als comerços de Barcelona obrir dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, que enguany cau en diumenge, si no s'articula una solució com la proposada per l'Ajuntament de Barcelona. El cas és que Sant Jordi no figura entre els 10 diumenges d'obertura comercial que contempla la llei de comerç, serveis i fires. Ho va explicar la regidora de comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín (PSC), que ha afirmat que han fet la petició al Govern perquè els establiments puguin tenir la persiana aixecada "de forma excepcional" per la Diada, però segons Ballarín, aquest els ha denegat la demanda.

La responsable de comerç va explicar que es tracta d'una petició que l'equip de govern barceloní va rebre per part de Barcelona Oberta. L'Ajuntament va demanar a la Generalitat, que és qui té la competència, si podia fer una excepció, però Ballarín ha dit que els ha denegat la demanda.

Per la seva banda, el director general de Comerç, Jordi Torrades, ja va avançar en declaracions a l'ACN que si l'Ajuntament de Barcelona vol que tot el comerç de la ciutat pugui obrir per Sant Jordi, pot aprovar a través d'un ple municipal el canvi d'un dels festius que va escollir l'any passat pel 23 d'abril, com molt probablement s'acabarà fent. Torrades va comentar també que després caldria informar-ne a la Generalitat perquè publiqués la rectificació al DOGC.

Les excepcions

D'entrada, la normativa estableix que en un Sant Jordi festiu tots els comerços hauran de romandre tancats excepte els que es dediquen a la venda de llibres, les floristeries, les pastisseries i xurreries, i els que superen els 300 metres quadrats, com qualsevol altre diumenge.



Ballarín recorda que la llei de la Generalitat estableix que hi ha 10 diumenges festius anuals, dels quals vuit els determina el Govern i dos els ajuntaments. "En el cas dels del Govern hi ha un consell en què hi estan representats els comerciants i on no es va escollir fixar aquest diumenge com a dia d'obertura", comenta la regidora que ha dit que en la trobada que el consistori va mantenir amb el sector tampoc es va posar sobre la taula aquesta possibilitat.