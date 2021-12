L'Observatori de Drets Sexuals alerta sobre l'assetjament a clíniques avortistes i ho vincula amb l'estratègia de la ultradreta 

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius alerta en el seu informe d’enguany sobre l’assetjament a dones i professionals davant de clíniques que practiquen avortaments, que posa en perill l’exercici d’aquest dret, però que va més enllà i s'emmarca en una estratègia internacional dels moviments d’ultradreta arreu del món. "Quan s’ataquen els drets sexuals i reproductius, i en aquest cas concret, l’avortament, s’està atacant de manera frontal a les democràcies. A través dels discursos d’odi es generen processos desdemocratizants", ha afirmat Almudena Rodríguez, responsable d’incidència política i internacional de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius i coautora de l'informe.

No es tracta de persones aïllades, sinó d’un moviment organitzat amb interessos polítics

L’Observatori, eina impulsada per aquesta organització, ha presentat aquest divendres, Dia Internacional dels Drets Humans, el seu informe de 2021 sobre vulneracions dels drets sexuals i reproductius a Catalunya. La seva coordinadora, Elena Longares, ha destacat entre les queixes rebudes les referents a l’assetjament de grups fonamentalistes a les portes de les clíniques privades, però ha explicat que també n’han recollit vinculades a l’exercici del dret a l’avortament en general, així com a l’accés a l’anticoncepció, el tractament de les infeccions de transmissió sexual (ITS), la manca de qualitat en l’atenció sanitària referent a aquest àmbit i dificultats per accedir a la reproducció assistida.

"Els discursos d'odi busquen imposar agendes polítiques"

La temàtica del tercer informe anual de l’Observatori s'ha centrat en radiografiar qui hi ha darrere els grups que "insulten, fustiguen i violenten" a usuàries i professionals a les portes de les clíniques privades que practiquen avortaments, per evidenciar que no es tracta de persones aïllades, sinó d’un moviment organitzat amb interessos polítics. "És un fenomen complex. Els discursos d’odi calen, tenen molt impacte entre la població, i busquen imposar agendes polítiques i arribar a governar", ha manifestat Rodríguez. L’objectiu d’aquests moviments estructurats a nivell transnacional és, en última instància, apuntalar "l’ordre econòmic neoliberal". L’atac als drets sexuals i reproductius és només, en aquest sentit, un mitjà per aconseguir progressivament la imposició de la seva agenda política: "El discurs d'odi contra els drets sexuals i reproductius permet arribar al poder i mantenir-s’hi".

Utilitzen estratègies com la difusió de fake news i els atacs promoguts per 'bots' o 'trolls'

Un cas concret citat a l’informe es el de l’anomenada Ambulancia Vida, de la plataforma Hazte Oír, que es dedica a aquest tipus d'accions. Aquesta organització té la seva part internacional, la plataforma CitizenGO, que opera a tot el món i té més de 16 milions de membres, segons ha explicat Rodríguez. També citen el cas de l’organització Valores

y Sociedad, fundada per l’exministre del Partit Popular Jaime Mayor Oreja i vinculada a l'aliança internacional Political Network for Values.



"Aquestes accions, que semblen locals, entronquen amb la presència dels partits d’extrema dreta i feixistes en parlaments o governs, com a Polònia, Hongria o Brasil, i tenen el suport de partits i esglésies; és un entramat que treballa de manera col·lectiva". Rodríguez ha assenyalat els vincles amb organitzacions i moviments com els que han pressionat per l’aprovació de les anomenades lleis de batec del cor als Estats Units, que prohibeixen l’avortament.



Unai Gil, l’altre autor de l’informe i també de l’àrea d’Incidència política i internacional de l'Associació, ha explicat que el passat mes d’agost Wikileaks va difondre informació sobre aquests grups, traient a la llum dades "normalment completament opaques" que permeten comprovar les connexions dels moviments a nivell internacional amb les elits nacionals i internacionals. La desinformació, amb la difusió de fake news, la propaganda computacional i els discursos d’odi a les xarxes implementats per 'bots' o 'trolls' són algunes de les eines utilitzades online.

Inequitat territorial del dret a l'avortament

En els últims mesos, la Generalitat ha ampliat l’accés a l’avortament a territoris on no es podia exercir aquest dret, com Lleida i Manresa. La coordinadora de l’Associació, Sílvia Aldavert, ha valorat el pas endavant però ha explicat que no saben si està funcionant. "És opac, no hi ha informació", ha dit. Per ara, a les Terres de l’Ebre encara no és possible avortar, tot i que Salut hi està treballant. Aldavert també ha volgut destacar que cal definir un model per l’avortament a Catalunya que posi les dones al centre, i no els professionals ni el cost del mètode utilitzat. "No tenim un model pensat des d’un posicionament polític feminista i interseccional amb les dones al centre", ha conclòs.