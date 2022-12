L'ocupació dels trens d'FGC en la línia Barcelona – Vallès baixa un 30% en hora punta des que hi ha més freqüències



Des del 9 de desembre de les 7.30 a les 9.30 h circulen trens cada cinc minuts per les estacions de Terrassa i Sabadell i cada 2,5 minuts per Sant Cugat. L'ocupació dels trens cau per sota del 60%, quan abans de l'increment superava el 80%