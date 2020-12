L’oli d’oliva verge de toc afruitat.

Per Esther Escolán



L’oli d’oliva verge extra és un dels productes estrella de la dieta mediterrània. Es tracta d’un producte que serveix tant per amanir plats com per a fregir carns, peixos o verdures, com a base de salses com l’allioli, la maionesa o una vinagreta, o, simplement, per als esmorzars a base de pa torrat. Així mateix, és el complement perfecte d’un altre plat tan senzill i alhora tan arrelat al nostre país com és el pa amb tomàquet. L’oli d’oliva verge extra és al seu torn un producte complet que, arran de les seves propietats antioxidants i per la seva contribució a la millora de la nostra salut cerebral, digestiva, òssia, així com l’estat del cabell i de la pell, ha estat rebatejat a molts indrets com a ‘or líquid’.

L’oli d’oliva verge extra DOP Les Garrigues té un sabor ametllat, una mica picant i dolç al final

A Catalunya, tenim la gran sort de reunir un bon nombre de productors d’aquesta joia. De fet, cinc elaboradors d’oli d’oliva extra del nostre país estan certificats com a DOP o Denominació d’Origen Protegida. Es tracta de les DOP Les Garrigues, Oli de la Terra Alta, Oli de l’Empordà, Siurana i Oli del Baix Ebre-Montsià. A continuació, aprofundirem en la primera d’aquestes DOP.

45 anys de trajectòria

La zona de producció de la DOP Les Garrigues té una gran reputació en l’elaboració d’oli verge extra de la varietat arbequina, la qual cosa no és d’estranyar, en tant que els olis que s’obtenen presenten unes característiques organolèptiques d’alta qualitat que els fan molt apreciats en el mercat. A grans trets, el de Les Garrigues és un oli d’oliva verge extra afruitat, d’oliva fresca, verda o madura; amb una lleugera fragància de poma; de color verd d’herba i/o de fulla de l’olivera; amb connotacions que recorden diversos fruits (principalment, el tomàquet i l’ametlla verda), i de sabor ametllat, una mica picant i dolç al final. Hom podrà estar segur de la seva procedència si a l’etiqueta de l’ampolla o garrafa veu el logotip propi de la DOP Les Garrigues i el símbol comunitari de DOP.



Situada al sud de la província de Lleida, la zona de producció és alhora cultura i tradició. Es comprova passejant pels camps i pobles que esquitxen la comarca de Les Garrigues, el sud del Segrià i el sud de l’Urgell, en els quals tenen lloc els punts clau del procés: plantacions, producció, elaboració i envasat. "Els pagesos de la DOP Les Garrigues hem fet de l’oli de l’oliva arbequina verge extra una forma de vida, i d’entendre i estimar el nostre paisatge perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra a casa teva", afirmen els productors emparats en aquesta Denominació d’Origen Protegida que enguany celebra el seu 45è aniversari i compta amb 22 cooperatives inscrites.

Suc de fruita 100% natural

L’oli d’oliva verge és el que s’obté de l’oliva mitjançant procediments mecànics o altres mitjans físics. Amb una acidesa màxima de 0’8º, és la categoria més alta dels olis d’oliva verge. Un suc de fruita 100% natural i molt saludable que arriba al consumidor amb totes les garanties d’origen, la màxima qualitat i un control certificat pel Consell Regulador que, a més, és ric en compostos polifenòlics, uns antioxidants naturals propis de l’oliva responsables de la seva estabilitat davant l’oxidació i que alhora els dota d’efectes molt beneficiosos per a l’organisme.



A la cuina, l’oli d’oliva DOP Les Garrigues potencia el gust dels aliments i els dota de personalitat. En cru és quan més es noten les seves qualitats organolèptiques. Al seu torn, amb l’escalfor la seva densitat augmenta i, per tant, en els fregits no es necessita tanta quantitat com succeeix amb altres olis, al mateix temps que ajuda a conservar la pròpia estructura dels aliments, deixant-los cruixents i sense que quedin amarats d’oli.

Què vol dir ser una DOP?

Les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) fan referència a un producte originari d’una zona determinada. En aquest cas, la qualitat o les característiques són degudes essencial o exclusivament al medi geogràfic en què se’n fa la producció, transformació i l’elaboració. A dia d’avui, hi ha 12 productes amb DOP. A més dels cinc olis d’oliva verge extra ja citats, trobem l’arròs del Delta de l’Ebre, els fesols de Santa Pau, l’avellana de Reus, el formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la pera de Lleida i la mongeta del Ganxet.