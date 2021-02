L'OMS recomana la vacuna d'AstraZeneca per a la gent gran perquè veu "probable" que els protegeixi de la Covid

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha recomanat l'ús de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca, de moment destinada a persones d'entre 18 a 55 anys, també a la gent gran. "Les dades indiquen que és probable que la vacuna sigui eficaç entre la gent gran", afirma l'organització després d'avaluar els estudis clínics. Malgrat que la mostra dels majors de 65 anys als assajos és petita, els científics de l'OMS asseguren que la protecció de la vacuna "no pot ser molt diferent" que en els altres grups d'edat. D'altra banda, l'OMS ha recomanat l'ús d'aquest vaccí als països on estigui estesa la variant sud-africana de la Covid perquè manté l'eficàcia per prevenir casos greus.

L'Agència Europea del Medicament també va recomanar l'ús de la vacuna d'AstraZeneca entre els majors de 55 anys, però gran part dels països de la Unió Europea han optat per no utilitzar-la de moment entre els més grans. És el cas d'Espanya, Alemanya o França.



La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat aquest dimecres que la decisió d'excloure als majors de 55 anys de la vacuna d'AstraZeneca obeeix a la "prudència", si bé ha obert la porta a incloure'ls segons els resultats dels assajos que s'estan fent en aquest grup de població, que podrien concloure a finals de març. Ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en ser preguntada per la possibilitat que Espanya elimini el límit d'edat com ha aconsellat l'OMS i han demanat comunitats com Madrid i Catalunya.



Aquest dimarts va començar la vacunació a Catalunya a personal esssencial menor de 55 anys amb les dosis d'Astrazeneca, després que arribés la primera remesa d'aquesta nova vacuna. Per ara s'administrarà a farmacèutics, fisioterapeutes, cossos de seguretat i emergències i personal dels centres escolars.