No han passat ni quatre anys des que va ser aprovat i l'ONU dóna per mort l'Acord de Clima de París. Per tractar de limitar l'increment de les temperatures mundials a 1,5 graus -allò acordat a la capital francesa per 195 països- serà imprescindible prendre mesures molt més contundents i de manera immediata. Entre elles, retallar les emissions de CO2 un 7,6% cada any entre 2020 i 2030, la decarbonizació del sector de l'energia i la construcció i canvis en els estils de vida.



Així de rotund es mostra l'Informe d'Emissions d'enguany elaborat pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). El document es presenta avui a Ginebra (Suïssa) i al seu contingut ha tingut accés Públic.



Encara que implementessin tots els compromisos, les temperatures creixerien aquest segle almenys 3,2 graus

L'Acord de París ja no serveix de res: l'informe assegura que, encara que s'implementessin tots els compromisos assolits pels països el desembre de 2015 a la capital francesa, les temperatures s'incrementarien aquest segle almenys 3,2 graus, més del doble de l'objectiu d'1,5 graus fixat per l'acord.



Portar el planeta a aquest augment de les temperatures causarà "impactes climàtics més extensos i destructius", assegura el document, que ha estat elaborat per un panell internacional de científics climàtics.



Per intentar que el món no se surti de la forma de l'1,5 d'increment durant aquest segle, l'Informe d'Emissions de 2019 de l'PNUMA estima imprescindible actuar de manera urgent i contundent: retallar les emissions de CO2 un 7,6% anual entre 2020 i 2030.



El document critica que les emissions de gasos d'efecte hivernacle han augmentat aquesta dècada un 1,5% cada any. "No haver començat a reduir les emissions el 2010", lamenten els científics, "provoca ara que calgui emprendre majors reduccions anuals d'emissions per poder complir els objectius".



"Aquestes dades demostren que els països no poden seure a esperar per redoblar les seves accions fins a finals de 2020, quan estava previst prendre nous compromisos climàtics", assegura la directora executiva mundial de l'PNUMA, Inger Andersen.



"Cada país, cada ciutat, cada regió, cada negoci, cada individu ha de començar a actuar ja. Hem de posar-nos al dia amb els anys en què vam posposar prendre mesures. Si no fem això, abans de 2030 s'haurà esgotat la possibilitat d'aconseguir l'objectiu de París de limitar l'escalfament global a 1,5 graus aquest segle", recorda Andersen.



L'informe de l'PNUMA presentat avui veu necessari realitzar transformacions socials i econòmiques d'envergadura en la dècada vinent per compensar la inacció del passat, inclosos, afirma expressament, la ràpida descarbonització de l'energia i dels sectors de la construcció i el transport, així com canvis en els estils de vida i en el sector agroalimentari.

Els països de l'G20, en el punt de mira



L'Informe d'Emissions 2019 de Nacions Unides posa la mirada especialment a les principals economies mundials, causants de la gran majoria de la contaminació mundial.



"Les nacions de l'G20 col·lectivament sumen el 78% del total de les emissions, però", critica el document, "set d'elles ni tan sols han desenvolupat encara polítiques per complir a temps amb els compromisos adoptats a París per 2030".



I adverteix: "Els països desenvolupats no poden pretendre reduir les seves emissions nacionals simplement exportant la seva producció de carbó a economies emergents. La petjada ecològica mundial ha de reduir-se".



Les emissions per càpita al món segueixen estant liderades pels Estats Units -20 tones per persona-, país a qui segueixen Rússia, el Japó, la Xina i la Unió Europea -amb 8 tones-.



El document reclama també compromisos econòmics contundents i dóna les xifres: la transició cap a una economia i una societat descarbonitzades requerirà d'inversions anuals mundials per valor d'entre 1,6-3,8 bilions de dòlars anuals entre 2020 i 2050, en funció de com de ràpid s'avanci en eficiència energètica.

15 membres del G20 encara no han realitzat cap compromís per assolir l'objectiu zero d'emissions

De manera indirecta, l'informe marca un camí clar i inevitable: que els països es comprometin a un pla que els porti a l'escenari de zero emissions. Sobre això, el document de la UNEP assegura que només "cinc membres del G20 -la UE i quatre països més- han fet aquest compromís de zero emissions a llarg termini [la UE ho ha anunciat pel 2050], dos d'ells fins i tot ja amb la legislació al respecte aprovada. No obstant això, lamenta, "encara hi ha 15 membres que no han realitzat cap compromís per assolir l'objectiu de zero emissions".



Aquest informe és el cop de gràcia que li faltava per rebre al ja molt tocat Acord de Clima de París després que a principis de novembre Estats Units notifiqués oficialment la seva sortida de l'acord, que es farà efectiva el novembre de 2020, just un mes abans de la cimera Mundial de Clima de Glasgow, la cita destinada a tancar els acords de reducció d'emissions fins a 2030.



La propera cimera mundial del clima, l'anomenada cimera Xile-Madrid, se celebrarà a la capital espanyola del 2 al 13 de desembre després que Xile hagués de renunciar a acollir-la pels disturbis socials que es porten produint al país des de fa diverses setmanes.



En principi, els temes estrella de la cimera es preveia que fossin els oceans -es volen introduir de manera legal en els acords climàtics internacionals-i les finances- serà el primer cop que desenes de ministres d'economia acudeixin a la cita.



No obstant això, després de la publicació de l'Informe d'Emissions 2019 de l'PNUMA, l'inici de la negociació de mesures concretes, contundents, efectives i immediates per a la reducció d'emissions sembla com un objectiu ineludible de la cita madrilenya.



Per poder implementar les retallades reclamats pel document de la UNEP del 7,6% anual entre 2020 i 2030, aquestes mesures de retallada de CO2 haurien de tancar, com a màxim, entre la cimera Xile-Madrid i la propera cimera mundial del clima, que se celebrarà a Glasgow (Escòcia) el desembre de 2020. El document presentat avui a Ginebra per la UNEP és la desena edició dels informes sobre emissions mundials que realitza aquesta agència de Nacions Unides.