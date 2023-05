L'ONU diu que Espanya va violar els drets polítics de Puigdemont al suspendre'l com a diputat

El Comitè de Drets Humans de l'ONU assegura en un dictamen que Espanya va violar els drets polítics de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, al suspendre'l com a diputat el 2018 abans que tingués cap condemna, i sense motius "raonables i objectius".

Per Puigdemont, l'ONU avisa l'Estat que ha vulnerat "l'essència del govern democràtic"

En un vídeo difós després de fer-se pública la decisió, Puigdemont remarca que les Nacions Unides avisen l'Estat que han vulnerat "l'essència del govern democràtic". Amb tot, el comitè descarta que els drets polítics del líder de JxCat es vulneressin a l'impedir a Puigdemont assumir el càrrec de forma telemàtica.



Puigdemont assenyala, però, que el comitè "pren nota que retornar a l'Estat hauria derivat en una presó preventiva" i remarca la utilitat de l'exili.

En el text aprovat, el comitè recorda que "la suspensió excepcional de funcions públiques" imposada abans de l'existència d'una condemna requereix d'unes exigències "més estrictes que les aplicades amb posterioritat a l'existència de la condemna".



El comitè conclou que "l'Estat part (Espanya) va violar els drets de l'autor (Puigdemont) en virtut de l'article 25 del Pacte, en tant que la decisió de processar-lo per un delicte de rebel·lió resultant automàticament en la seva suspensió de càrrec com a diputat, prèvia a una condemna, no va ser per motius previstos en la legislació que siguin raonables i objectius".

D'altra banda, però, el comitè diu que el fet que la pandèmia permetés excepcions a la presència física en parlaments o òrgans jurisdiccionals "no significa que el requisit de la presència física no sigui essencial en determinats actes o que hi hagi un dret a estar exempt d'aquest requisit".



A més, argumenta que Puigdemont, fins i tot des de l'exili, "va poder exercir drets polítics" i que per això, el fet d'impedir-li la investidura telemàtica no és una vulneració dels seus drets.

"Amatent" a la reacció de l'Estat

En el dictàmen, les Nacions Unides demanen a l'Estat que adopti "totes les mesures necessàries per evitar que es cometin violacions semblants en el futur" i publiqui el text del comitè abans de 180 dies.



En aquest sentit, Puigdemont avisa que els seus drets polítics continuen sent violats perquè no pot viatjar a Catalunya per exercir com a eurodiputat.

L'ONU reclama a l'Estat que adopti les mesures necessàries per evitar que es repeteixi la situació

"És el moment de treure tots els obstacles espanyols que impedeixen que el conseller Comín o jo mateix poguem exercir amb tota llibertat, plenament, com a membres del Parlament Europeu, que és el que van votar més d'un milió de persones", diu Puigdemont.



Per això, avisa que estarà molt "amatent" per veure la reacció de l'Estat espanyol al dictàme de l'ONU. "Un estat de la Unió Europea, un dels grans, es culpable, segons l'ONU, de violar un principi fonamental pel funcionament d'un estat democràtic. No és una democràcia plena, i és molt lluny de complir amb els estàndars que s'han d'exigir", afegeix.



Per Puigdemont, a més, cal estar atents a la reacció d'Espanya, ara que assumirà la presidència rotatòria de la UE. Segons ell, serà "una taca més" que Espanya no repari la seva situació i mentrestant "faci discursos i doni lliçons" sobre com defensar drets.