L'opció de Trias com a alcaldable de Junts per Barcelona agafa força però demana un partit "fort" i "en ordre" per tornar-hi

L’exalcalde de Barcelona Xavier Trias no ha descartat ser l’alcaldable de JxCat, però ha demanat un partit "fort" i "en ordre". "Han d’acceptar una manera de fer del Trias que no sempre és ortodoxa amb els partits. Jo no estic disposat a segons quines discussions i picabaralles", ha avisat a Rac1 i Catalunya Ràdio, on ha explicat que es reunirà amb el partit el setembre. Trias ha reconegut que un candidat ha de tenir entre 40 i 65 anys i, de fet, ha considerat Josep Maria Argimon com "un gran nom". En tot cas, ha indicat que té una "gran pressió" per ser el candidat, i ha dit que no vol quedar com "el nen que fa la pataleta". Sobre els nous àudios de Villarejo revelats per El Món, ha demanat la destitució del magistrat Fernando Andreu i que la fiscalia que actuï d’ofici.

"No us podeu imaginar la pressió que tinc, és al·lucinant. La gent em para, em truquen de tots llocs dient ‘t’has de presentar, has d’ajudar’", ha reconegut Trias en preguntar-li si seria l’alcaldable de JxCat a Barcelona. En aquest punt, ha assegurat que ell sempre s’ha dedicat a ajudar, però necessita pactar unes "condicions" abans de donar el pas.

Trias ha demanat un partit ordenat, on "tothom hi coincideix i tothom va junt", i ha advertit que ell no es pot presentar si hi ha cinc candidatures diferents en el mateix sector. També ha avisat que no està disposat a aguantar segons quines "picabaralles" i que cal que "els que manin s’entenguin i vagin bé". "Jo no em presento per perdre. Les coses han d’anar d’una determinada manera i el primer problema que hi ha és que el partit ha de ser fort", ha insistit.



Així, ha instat Junts a "posar ordre" en el congrés que celebrarà aquest cap de setmana per després poder parlar tranquil·lament el setembre.

En preguntar-li per l’edat, ha ironitzat que ell mateix utilitza aquest argument per descartar-se, perquè cal buscar gent jove, però ha situat altres factors a tenir en compte com el "lideratge". Precisament, ha assegurat que Argimon seria un "gran nom" i "no es cap disbarat" plantejar-lo com a candidat perquè és una persona "amb una capacitat important".

Demana la destitució del magistrat Andreu

Després de sentir els nous àudios de Villarejo on es pot escoltar com aquest se’n riu i admet la falsedat del compte de Trias a Suïssa en un dinar amb el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu, el president de La Razón i el comissari i director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme José Luís Olivera, l’exalcalde ha demanat la destitució del magistrat o que sigui investigat, i ha opinat que en aquest tipus de situacions ha d’intervenir d’ofici també la fiscalia.



“És una cosa d’una gravetat extraordinària, és molt greu que un magistrat estigui escoltant tot això i no posi una denúncia. Denota una degradació tan grossa que no puc entendre que no es prenguin mesures”, s’ha queixat.

En demanar-li si prendrà accions legals, ha recordat que ell ja les va prendre contra El Mundo i ara ha d’avaluar si val la pena fer alguna cosa més.



Trias, que diu tenir una bona relació amb Albert Fernández Díaz malgrat tot aquest afer, ha opinat, però, que no va perdre l’alcaldia només per aquesta informació falsa publicada sobre ell.