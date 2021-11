L'oposició en bloc desallotja García Albiol de l'alcaldia de Badalona i elegeix Rubén Guijarro com a nou alcalde

Xavier García Albiol ja no és l'alcalde de Badalona després que hagi tirat endavant, tal com estava previst, la moció de censura que ha donat la vara municipal al socialista Rubén Guijarro amb els vots de l'oposició en bloc. El ple ha transcorregut entre una gran expectació mediàtica i emocions enfrontades, amb ovacions i crits tant pel candidat entrant com pel sortint i amb paraules d'agraïment però també retrets entre els diferents grups, cosa que no ha impedit el vot conjunt de l'oposició.

L'aprovació del text i el nomenament del nou alcalde, que s'ha fet només instants després, s'ha celebrat amb forts aplaudiments de pràcticament tot l'auditori del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), on s'ha celebrat el ple per observar les mesures covid. La sala estava plena de convidats de tots els grups i premsa. 16 regidors dels 27 del ple municipal pertanyents a cinc grups diferents han dit "sí" a rellevar l'alcalde del PP del seu càrrec en una aliança multipartit que no havia estat possible el maig del 2020, quan Albiol va recuperar l'alcaldia. Guijarro ha pres possessió del càrrec entre forts aplaudiments i ha promès començar "una nova etapa" a la ciutat.

Els diputats del PSC, Guanyem, ERC, Badalona en Comú i JxCat han acusat de mentider i corrupte l'alcalde sortint per la seva aparició als papers de Pandora i li han retret fer ús de la xenofòbia i l'enfrontament entre els veïns per guanyar vots. Albiol i el seu grup municipal, d'altra banda, han negat tots els fets, han acusat l'oposició de viure en una "realitat paral·lela", s'han autoproclamat com els únics dipositaris del suport dels veïns i s'han mostrat convençuts que tornaran a guanyar el 2023. Els parlaments de l'alcalde i l'exalcalde, així com de tots els grups municipals, han oscil·lat entre els retrets del PP a l'oposició amb les mostres de reconeixement i agraïment dels altres grups entre ells, excepte Guanyem, que ha llançat crítiques cap al PSC.

Una "convulsió" política i democràtica

Abans de ser nomenat alcalde, Guijarro ha lamentat que les informacions sobre els papers de Pandora van tornar a posar Badalona al focus i al centre "d’una convulsió política i democràtica" i ha acusat Albiol d’haver-se "atrinxerat en la mentida" en negar els fets. En el seu discurs ha anat canviant del català al castellà, igual com només ha fet Albiol d’entre tots els regidors que han parlat, i ha afirmat que la moció de censura es va convertir en un moviment necessari per la "higiene democràtica". Així mateix ha retret en diverses ocasions que Albiol no dimitís quan en va tenir l’oportunitat.



Per la seva banda, Albiol ha remarcat durant el seu discurs, com ja havia fet en una breu atenció als mitjans a l’entrada, que la moció de censura ha tirat endavant amb el suport de 16 regidors de nou partits diferents. A nivell pràctic, es tracta de cinc grups tot i que ell fa referència al conjunt de partits sense comptar-ne les coalicions. El ja exalcalde ha volgut posar èmfasi així en la idea que la moció s’ha basat en un "tots contra Albiol". "No faig aquesta intervenció ni des del rencor ni del ressentiment, sinó des de la gratitud a tots els veïns per la seva confiança", ha afirmat. El regidor ha volgut reafirmar-se com l’únic que té el suport majoritari dels veïns i ha acusat l’oposició d’unir-se en un moviment "de despatxos" contra "un sentiment majoritari" de la ciutadania.

En aquest moment, Albiol ha preguntat de forma retòrica a l’oposició si creu que podrà dur a terme algun projecte durant els 18 mesos que queden de mandat. De manera espontània, els regidors han dit ‘sí’, mentre els del PP han respost ‘no’ fins que el president de la mesa d’edat ha cridat a l’ordre, com en d’altres ocasions al llarg del ple. "Badalona és la meva raó de ser en política. M’ha afectat moltíssim el que ha passat en les últimes setmanes", ha explicat, abans de negar que les seves accions al voltant de la societat offshore registrada a Belice es trobés fora de la legalitat i afirmar que les eleccions de 2023 els veïns els situaran "a tots al lloc que ens mereixem". El seu discurs ha acabat entre fortes ovacions i els convidats del partit i regidors s’han posat dempeus.

Reparació d'un "error històric"

Aïda Llauradó, cap de llista de Badalona en Comú Podem, ha afirmat que en el darrer ple d’investidura es van cometre "errors històrics", en referència a la manca d’acord que va portar Albiol altre cop al capdavant del consistori, però ha afegit que esperen poder esmenar-ho amb la decisió que han pres avui basada en la "generositat, col·laboració i ajuda mútua" entre els grups de l’oposició. Ha celebrat l’èxit de la moció qualificant-ho com a "un dels pocs consensos de ciutat que hem aconseguit en aquest any i mig". El regidor d’ERC Àlex Montornés ha destacat que Albiol no ha dut a terme una bona governança, no ha tirat endavant uns pressupostos per aquest any i ha renunciat a "una sortida digna" evitant presentar la dimissió. David Torrents, mosso d’esquadra i únic diputat de JxCat, s’ha ofert a Guijarro com a "el soci més fidel que tindrà", un fet que ell mateix ha reconegut que no s’hagués esperat però a què l'han portat els esdeveniments.

D’altra banda, la portaveu de Guanyem Nora San Sebastián ha afirmat que estan "molt satisfetes" per l’acord però ha fet un discurs dur contra el PSC, a qui ha acusat de no haver volgut tirar endavant la moció de censura abans escudant-se en una falta d’oportunitat, i, a més, n’ha criticat la gestió de l’anterior govern. "No tot s’hi val per estar al poder", ha afirmat. San Sebastián ha dit que hagués preferit un govern ampli però "la vella política no ho ha permès", i ha assegurat al PSC que fiscalitzaran de prop a l’equip municipal. Més tard, després de la presa de possessió de Guijarro, un altre dels quatre diputats de Guanyem, David Guerrero, ha afirmat que "aquest govern no emociona, ni il·lusiona, ni convenç".

Per la seva banda, Teresa González, regidora del PSC, ha reiterat l’agraïment a Guanyem i ha subratllat que la moció no ha estat motivada "ni pel tacticisme ni pel càlcul electoral".



En la intervenció més polèmica, la regidora del PP Cristina Agüera ha preguntat a la resta de forces "de quina corrupció estan parlant" i ha qualificat d’"impecable" la gestió del PP. Agüera ha hagut d'interrompre el seu discurs perquè s’ha emocionat un cop Albiol ha perdut l’alcaldia, i ha aixecat la indignació dels regidors i convidats quan ha afirmat que la vertadera crisi institucional es va donar quan l’exalcalde Àlex Pastor va ser detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol i agredir un agent. Agüera ha dit que, per molt que tinguin el suport de 58.000 vots, es tracta de cinc partits diferents -nou segons Albiol- els que s’han unit per fer fora l’alcalde, frase a què els convidats han començat a respondre: I?



Amb aquest ple es posa punt i final a l'enèssim canvi de guió en la política municipal badalonina però s'obre la incògnita sobre si el nou equip de govern, conformat en principi per quatre dels cinc grups que han votat la moció -a excepció de Guanyem- seran capaços de mantenir l'acord i plasmar-lo en el dia a dia del govern de la ciutat.