L'oposició en bloc tomba el full de ruta de Collboni a Barcelona

La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat aquest dimecres l'aprovació inicial del Programa d'actuació municipal (PAM) 2023-2027. La proposta tan sols ha obtingut el suport del PSC, BComú i ERC s'han abstingut, mentre TriasxBCN, PP i Vox hi ha votat en contra. El PAM és el full de ruta del mandat: per bé que evidencia la minoria de l'alcalde Jaume Collboni, no impedeix l'acció de l'executiu.

La primera tinent d'alcaldia Laia Bonet confiava que s'aprovés: Abans de la votació, ha defensat la necessitat de permetre'n la tramitació per obrir el debat entre la ciutadania a través d'un procés participatiu i el període d'informació pública per "enriquir" el programa. Els grups han coincidit a denunciar la manca de diàleg per part del govern municipal així com el moment de presentació del pla.

Bonet ha recordat que en mandats anteriors de Xavier Trias i Ada Colau, el PSC va facilitar la tramitació de dos plans d'actuació municipal que tampoc no es van negociar prèviament. Els socialistes hi van votar favorablement "per responsabilitat" i per donar la paraula a la ciutadania: "Volem que es debati i s'enriqueixi". "Esperàvem que vostès fessin el mateix", ha afegit Bonet. "On som, tapant la boca a la ciutadania?", ha etzibat.

Segons fonts municipals, ara no es farà participació veïnal i no continuarà la tramitació del PAM, després que no s'hagi aprovat la seva tramitació. Això no obstant, no vol dir que les mesures que recull el pla no puguin tirar endavant, ja que es continuarà fent obra de govern.

El programa contempla més de 600 actuacions i s'alinea amb el Pla d'Inversions Municipal que garanteix amb una dotació extraordinària de 2.829 milions. Preveu continuar la connexió del tramvia per la Diagonal, l'impuls de la 'Renda Barcelona', incrementar el parc d'habitatge assequible en 4.000 noves unitats i desplegar la regulació d'habitatges d'ús turístic, entre altres.

Les crítiques dels grups

Victòria Alsina, regidora de Trias per Barcelona, ha justificat el vot en contra perquè no s'ha "presentat ni discutit en temps i forma", no representa el seu "model de ciutat" i torna a incorporar la connexió del tramvia. Des dels comuns, Marc Serra ha retret que s'hagi presentat el pla quasi un any després de les eleccions i sense reunions prèvies amb els grups, i adverteix "renúncies" en polítiques de transformació de la ciutat.

Jordi Castellana (ERC) ha argumentat que s'abstenien per no obstaculitzar el procés de diàleg i negociació d'un programa que ara reflecteix les "prioritats" del PSC però "no les de la ciutat". Daniel Sirera (PP) ha afirmat que el programa presentat per Bonet és més un "pamflet electoral" que un PAM, fent el joc de paraules, i ha lamentat que s'hagi presentat en precampanya electoral.