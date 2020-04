L'oposició qualifica els pressupostos del Govern de desfasats i li demana ma estesa per uns nous comptes de consens

El Parlament ha viscut aquest divendres un ple de pressupostos inèdit, amb l'hemicicle gairebé sense diputats i diputades a causa de l'emergència sanitària per la Covid-19. Els comptes del 2020, els primers que tiraran endavant des del 2017, seran aprovats gràcies a l'abstenció compromesa dels Comuns. L'oposició ha iniciat la sessió amb una crítica directa al fet que els pressupostos neixen desfasats ja que van ser concebuts abans de la crisi econòmica generada per la pandèmia. Cs i PSC, en un to conciliador inèdit desconegut fins ara, han instat al Govern i especialment al conseller d'Economia, Pere Aragonès, a consensuar amb tots els grups uns nous comptes que puguin fer front a la situació excepcional. Ambdós partits hah ofert "ma estesa" al Govern, almenys de forma teòrica. Per la seva part, els Comuns han justificat la seva llum verda als pressupostos malgrat les diferències que asseguren tenir amb l'Executiu de JxCat i ERC per "responsabilitat".

Per part de Ciutadans, el diputat José María Cano ha criticat que els pressupostos presentats al Parlament són "una espècie de viatge al passat" perquè es van elaborar el gener, molt abans de la pandèmia de coronavirus, i per tant no contemplen mesures per fer-hi front. Ho ha dit precisament durant el debat sobre els comptes catalans, que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda, i que ha aprofitat per tornar a oferir el grup taronja a la Generalitat per pactar els pressupostos del 2021. "Independentment del resultat de la votació d'avui, nosaltres li seguim estenent la mà", ha dit al vicepresident, Pere Aragonès, a qui ha demanat entesa per fer front a la crisi que provocarà el virus. "Deixem les diferències de banda", ha conclòs.

Per la seva banda, el PSC-Units ha instat el Govern a citar tots els grups parlamentaris per acordar les modificacions pressupostàries als comptes de la Generalitat per al 2020 que el Parlament aprovarà aquest divendres i li ha retret que no ho hagi fet ja. La diputada Alícia Romero ha dit que l'executiu hauria hagut de modificar els comptes i així "haurien guanyat sis setmanes" per impulsar mesures. Els socialistes, que rebutgen els comptes per "estèrils", consideren que els pressupostos "no servien al febrer i no serviran ara" davant la crisi sanitària de la Covid-19. "Cal que escolti a tothom i que tothom pugui aportar", s'ha dirigit al conseller d'Economia, Pere Aragonès, a qui també ha retret que les partides destinades a Salut són "una enganyifa".

La CUP també carrega

El subgrup parlamentari de la CUP-CC ha confirmat que votarà en contra dels pressupostos de la Generalitat. La diputada Maria Sirvent ha argumentat el rebuig als comptes durant el debat al ple d'aquest divendres a la tarda -en un hemicicle amb tan sols 21 parlamentaris per respectar les mesures de seguretat pel coronavirus. Sirvent ha explicat que votaran 'no' als pressupostos per "responsabilitat" amb el personal sanitari: "Són una nova condemna a les classes populars". A més, la diputada anticapitalista ha instat el Govern a reconèixer i explicar que, dels 3.000 milions d'euros de l'increment de la despesa respecte els comptes del 2017 -els últims, fins ara-, ja se n'han gastat 1.700 milions entre les pròrrogues del 2018 i el 2019.

Sirvent ha afegit que els pressupostos neixen "caducs i abocats a modificacions", per actualitzar-los i adaptar-los a la situació de crisi econòmica i social derivada per la Covid-19. La CUP-CC considera que els comptes -que s'aprovaran aquest vespre gràcies a l'abstenció de CatECP- no reverteixen les retallades al sector públic. Així, Sirvent ha apuntat que en l'àmbit de la sanitat se segueix apostant pels interessos privats, i que els comptes també avancen cap a la privatització de les escoles.

I finalment, pel que fa als grups que han votat en contra dels pressupostos del 2020, el diputat del PP Santi Rodríguez ha instat el Govern a portar a terme "més política social i impulsar l'economia i menys procés". Ho ha dit aquest divendres al debat al Parlament sobre els pressupostos del 2020, que ja ha advertit que "no són vàlids" per fer front a les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19. "Tindrem més despesa i menys ingressos i saltaran pels aires les previsions d'estabilitat", ha alertat, i ha demanat que "tot i que pot estar justificat que gastin més, procurin fer-ho bé perquè el que gastin de més avui caldrà pagar-ho demà". També ha desvinculat el nombre de morts per coronavirus de les retallades i ha comparat el menor impacte de la pandèmia en països on s'han fet retallades més dures: "Analitzem Grècia o Portugal".

Els Comuns, la clau de l'aprovació "per responsabilitat"

L'únic grup de l'oposició que no ha defensat el vot contrari als pressupostos del 2020 han estat els Comuns, que amb la seva abstenció permetran que s'aprovin els comptes del Govern de JxCat i ERC. "La portaveu parlamentària, Jéssica Albiach no ha amagat les diferències amb l'executiu, o si més no amb una part, la de JxCat que considera hereva de CDC: "Aquest Govern és el que va donar suport a la reforma laboral i estava en contra de pujar els impostos als rics", assegura. Malgrat tot Albiach ha defensat la posició favorable dels Comuns "per responsabilitat" i perquè "tenim paraula", ha afegit. "Catalunya necessita nous pressupostos i un pla de xoc", adverteix la dirigent dels Comuns tot afegint que "com més diners paguin els rics, més grans seran els pressupostos". Com a contrapartida, Albiach ha emplaçat l'independentisme a seguir l'exemple dels comuns de participar dels comptes catalans i de facilitar uns pressupostos a l'Estat.