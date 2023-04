L'Orfeó Català actuarà juntament amb la Filharmònica de Berlín en una gira "històrica"

L'Orfeó Català emprendrà aquesta primavera una gira "històrica" amb la Filharmònica de Berlín. El cor català debutarà, juntament amb l'orquestra alemanya, al Berliner Philarmonie els dies 27 i 28 d'abril, mentre que l'1 de maig ambdós conjunts actuaran a la Sagrada Família i, el 3 de maig, a l'Auditorio Nacional de Madrid. Cada concert tindrà un programa diferent, però en tots ells hi sonarà la Missa de la Coronació de W.A. Mozart, sota la direcció de Kirill Petrenko.

El vincle entre el Palau de la Música i la Filharmònica de Berlín és antic, concretament de l'any 1908, quan la formació alemanya va ser convidada a actuar a l'edifici modernista barceloní amb tres concerts, sota la direcció de Richard Strauss. Tot i les nombroses visites de la formació a Barcelona, no va ser fins el 2013 que els berlinesos –amb Simon Halsey com a ma dreta de Simon Rattle- van actuar per primera vegada al costat de l'Orfeó. Aquesta serà la segona ocasió en què el cor català actuï amb la formació berlinesa.

Als concerts de la Sagrada Família i el de Madrid interpretaran plegats l'Ave verum, de Mozart, i, només a Barcelona, el programa inclourà la Pregària per Ucraïna (1937) de Valentin Silverstrov, que l'Orfeó entonarà a capella. D'altra banda, i al marge de la gira conjunta, la Filharmònica de Berlín també actuarà en solitari al Palau de la Música el dia 2 de maig, aprofitant la visita a Barcelona pel concert del dia 1 a la Sagrada Família.

La internacionalització de l'Orfeó Català

Amb aquesta gira, l'Orfeó continua amb l'aposta d'internacionalització que va emprendre per primer cop l'any 2013 amb un concert a la Concert House de Viena i un any més tard a la Sala Gulbenkian de Lisboa. Més endavant, va actuar tres vegades a Londres i va protagonitzar una gira per Itàlia amb la Mahler Chamber Orchestra l'any 2016. Dos anys més tard l'Orfeó Català va viatjar fins a la Xina oferint una gira de concerts i durant l'estiu del 2019 va trepitjar Munic, Madrid i Palma de Mallorca.

Enguany, aquesta primera sortida internacional del cor després del seu pas pel Théâtre des Champs Elysées de París, suposa, segons Joan Ollé, director general del Palau de la Música Catalana, "un repte artístic pels cantaires, un exercici d'autoestima i autoestimul i també un exercici de prestigi".