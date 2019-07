L'organització de l'Orgull a Alacant demana a Cs que no hi acudeixi: "No hem de servir per blanquejar les consciències de ningú"

L'associació Diversitat, encarregada d'organitzar les celebracions de l'Orgull LGTBI a Alacant, ha demanat a Ciutadans que no acudeixi el proper dissabte 20 de juliol a la manifestació que s'organitzarà a la ciutat valenciana: "Els hem demanat que no hi participin. Que si ho fan, sigui sense pancarta, a títol particular ", ha defensat el seu president, Toño Abad. Aquest ha al·legat que l'organització presideix no ha de servir "per blanquejar les consciències de ningú" i ha destacat que "aquest Orgull d'Alacant es convoca contra el pacte de les tres dretes. I seria estrany que Ciutadans hi participés".



"No és una desfilada, no és un carnaval, no és una festa, és una manifestació", assenyala Abad en declaracions a Públic. "L'Orgull Alacant és una manifestació reivindicativa, de drets, pels drets, que portem fent des de 2010. La convoca Diversitat i és una de les manifestacions reivindicatives més importants que es fa a Espanya, tot i ser una ciutat petita, per nombre d'assistents i participants".



Abad explica a aquest diari que els 'taronges' li van exigir que es fes càrrec de la seguretat en l'esdeveniment: "Jo els vaig dir que no tenia competències en seguretat ciutadana i que, si tenien por perquè el seu partit està pactant amb l'extrema dreta, el que havien de fer era no anar a l'Orgull". Segons trasllada Abad, la resposta de Cs al president de Diversitat va ser dir que ells eren "el mur de contenció" contra Vox.



"Jo els vaig dir que el conte de argumentari polític el podien fer a la gent a la televisió però a mi no, quan sé que estan pactant amb un partit que té en el seu programa la derogació de lleis LGTBI i que busca l'assenyalament continu del col·lectiu". Segons el parer del president de Diversitat, la petició els situa "en una situació molt compromesa" perquè "si la ciutadania decideix fer un escrache o manifestar-se d'alguna manera en contra de la presència de Ciutadans, nosaltres no podem responsabilitzar-nos del que pugui passar" .



Cs va presentar el passat dimecres una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat per les "vexacions i agressions" que membres de l'executiva de Cs, militants i simpatitzants asseguren que van patir en la manifestació de l'Orgull LGTBI a Madrid pels allà presents, als quals acusen de cometre un "delicte d'odi".

Abad critica que la pancarta de Cs està "absolutament buida de significat": "A l'Orgull 'vamos' ... com si fossin d'excursió a Terra Mítica"

"No podem oblidar que Inés Arrimadas ens ha cridat feixistes als integrants del col·lectiu LGTBI i Albert Rivera diu que hem comès un delicte d'odi contra els activistes que van protestar en l'orgull, quan el que estaven posant de manifest és que no es pot pactar amb la dreta i posar-se una pancarta en l'orgull absolutament buidada de significat. A l'orgull, vamos ... com si fossin d'excursió a Terra Mítica", al·lega Abad.

Cs assegura que l'Ajuntament està "bolcat" amb l'esdeveniment



Per la seva banda, la vicealcaldessa d'Alacant i regidora de LGTBI, María del Carmen Sánchez, ha assegurat que el seu partit, Ciutadans, participarà en les celebracions de l'Orgull a la ciutat i ha assegurat que l'Ajuntament -conformat per PP i Cs- "està bolcat" amb l'acte i dimarts va anunciar que dilluns que ve es desenvoluparà l'acte institucional a l'Ajuntament: "Han de respectar qui vulgui ser-hi i lluitar per aquesta igualtat real", ha defensat sobre el veto a assistir a la manifestació.



"Saben que la gent els farà un escrache i una xiulada en condicions, n'estic convençut. Algun any m'ho han fet a mi, com a president de l'entitat, per alguna acció que no els ha agradat que ha fet l'entitat. No és una cosa tan estranya. No passa res, que la gent es manifesti o xiuli ", sosté Abad.



Inquirida sobre els pactes amb Vox, l'edil de Ciutadans ha assenyalat que "si hi ha un partit que a la Junta d'Andalusia està frenant aquests disbarats en matèria d'igualtat que Vox està volent fer aquesta persecució" és el seu. "Ciutadans està d'aquest costat i d'aquí no ens apartarem. No el dia de l'Orgull, els 365 dies".

Abad ha respost a la regidora que "els fets la desmenteixen" i ha al·legat que "mentre està dient això, a Madrid, Andalusia, Múrcia i determinades comunitats autònomes s'estan pactant governs en els quals es posa en taula de negociació els nostres drets com una carta més de la baralla", que, segons el parer del president de Diversitat, "no poden ser moneda de canvi de ningú".

Una 'macroseguda' contra les dretes



L'organització espera que acudeixin a la manifestació 25.000 persones i fa una crida "a tota la ciutadania que es manifesta i digui claríssimament que no admetrem una retallada de drets com estem veient a Andalusia, Madrid i la comunitat murciana". Abad defensa que en aquestes tres autonomies "estan en el punt de mira de l'extrema dreta i que partits polítics com el Popular i Ciutadans li estan donant legitimitat a la seva agenda política d'odi i discriminació".



A més l'organització, que és membre de la federació FELGTB, implatada a nivell nacional, realitzarà a meitat de la manifestació del dia 20 una "macroseguda" en contra dels pactes als quals s'està arribant a les taules de negociació per aconseguir cert nivell de poder el Partit Popular, Ciutadans i Vox ", a la qual FELGTB s'ha sumat.

Nos sumamos a la convocatoria contra las políticas de ultraderecha de nuestra entidad @diversitat en el #OrgullAlacant el #20J. “Debemos tener memoria histórica y no olvidar que quienes nos agreden y discriminan son quienes se enorgullecen de su LGTBIfobia y quienes les apoyan"⤵️ https://t.co/NIyN5DciJc — Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 11 de juliol de 2019

"Si vens a una manifestació que està convocada en contra dels pactes que porta a terme el teu partit... no ho sé, ells sabran, coses més rares he vist, escolta. Ells es pensen que venen a una festa, però no ho és". El president de Diversitat critica que Cs, "utilitzeu l'Orgull com per escapar-te de les seves històries i la seva propaganda política .. l'Orgull és una altra cosa".

Abad: "Hi ha hagut un assenyalament de càrrecs públics contra mi"



Adrián Santos, regidor de Cs a l'Ajuntament d'Alacant, ha respost a través del seu compte de Twitter a la petició dels organitzadors, als quals ha criticat per "ficar la seva ideologia a l'armari".

Salí del armario hace años y estoy muy orgulloso de ser gay, y ahora @diversitat me etiqueta y me pide que meta mi ideología en el armario para poder seguir reivindicando mis derechos. INCREÍBLE. En @CiudadanosCs siempre hemos defendido los derechos LGTBI, lo seguiremos haciendo pic.twitter.com/RhUkAkE7ag — Adrián Santos (@adriansantos85) 11 de juliol de 2019

Abad li ha respost directament i l'ha convidat a acudir a la manifestació per "rebutjar les polítiques de pactes amb l'extrema dreta a les que els nostres drets, els teus i els meus, formen part de l'agenda de la negociació".

Hola Adrián! Desde el respeto y el cariño que te profeso puedes ir al #OrgullAlacant a rechazar las políticas de pactos con la extrema derecha en las que nuestros derechos, los tuyos y los míos, forman parte de la agenda de la negociación. Serás más que bienvenido! — Toño Abad 🏳️‍🌈 (@antonioabadg) 11 de juliol de 2019

A més, Abad ha presentat una denúncia davant la Policia Nacional per haver rebut amenaces de mort després de demanar a Ciutadans que no acudeixi. "Hi ha hagut un assenyalament de càrrecs públics contra mi, que sóc un activista i no tinc la difusió ni les eines de comunicació d'aquesta gent ni els equips de comunicació i ha desencadenat un escrache contra mi".



En declaracions a Públic el president de Diversitat ha explicat que ha rebut trucades amb número ocult al seu telèfon persona dient-li "mariconazo" i dient "et matarem, sabem on vius, sabem on viu la teva neboda ... barbaritats".