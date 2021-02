Lafede.cat rebateja la seva seu amb el nom d'Arcadi Oliveres

Lafede.cat, entitat que agrupa un centenar d'ONGs catalanes per la pau i els drets humans, ha rebatejat la seva seu amb el nom d'Espai Arcadi Oliveres. Casa de la Justícia Global, en reconeixement i "agraïment" a l'economista i activista Arcadi Oliveres, greument malalt. Oliveres s'ha volgut desplaçar fins a la seu de l'entitat a Barcelona i ha entomat el reconeixement amb "il·lusió" i constatant la "continuïtat" dels propòsits de la federació, amb la qual l'uneix una llarga relació. "Soc més feliç que mai", ha assegurat Oliveres en acomiadar-se.



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, han participat en l'acte. El canvi de nom del local municipal, cedit a Lafede.cat fa 15 anys, s’ha fet com un gest de reconeixement i admiració a Oliveres, per acord entre l'entitat i l'Ajuntament de Barcelona.

L'acte de rebateig ha esdevingut un comiat avançat a Arcadi Oliveres, després que l'economista anunciés fa poques setmanes que pateix una malaltia greu. "Mai m'hauria imaginat que tingués aquesta possibilitat", ha confessat l'activista en veure com des de l'entitat han accelerat per poder concretar la iniciativa perquè ell la pogués presenciar. El professor i activista ha agraït el gest de la institució i l'ha volgut entendre com un compromís de "continuïtat" envers l'activitat i a la "voluntat" de l'entitat i les que la integren. Un compromís, ha dit, per seguir "treballant de manera no violenta, esperançada i col·lectiva perquè els propòsits que influeixen aquesta casa segueixin tot el temps possible".



Oliveres coneix bé aquesta casa, que és el fruit de la fusió el 2013 de les antigues federacions catalanes d'ONG pel desenvolupament, pels drets humans i per la pau, la darrera de les quals ell mateix va presidir entre 2001 i 2007. "Soc més feliç que mai", ha proclamat Oliveres tot admetent que "tantes mostres d'afecte no són fàcils de rebre". "Que tinguem molta sort", hi ha afegit, encoratjant a tots aquells implicats en la tasca de la federació i de les oenegés que representa.



El president de LaFede.cat, Luca Gervasoni, ha exposat les tres raons per les quals l'entitat ha decidit rebatejar la seu amb el nom de l'economista. "Tot és culpa de l'Arcadi Oliveres", ha esgrimit en primer lloc i amb ironia. Es referia així a la frase d'un articulista que fa molts anys va escriure aquesta frase per explicar la incipient consciència altermundialista que creixia a Catalunya al tombant de segle XXI. "La segona, és perquè no volem oblidar mai la república de la paraula, del diàleg i de la cultura que hem après de tu; i la tercera, és perquè volem celebrar la vida donant-te les gràcies", ha resumit.