Laia Estrada: "La CUP és l'única formació que presenta una esmena a la totalitat de tot el que s'ha fet fins ara"

Passat l'equador de la campanya, la candidata de la CUP a les eleccions al Parlament, Laia Estrada, ha reclamat la necessitat de "recuperar una agenda nacional i social pròpia" per "seguir avançant en el procés d'autodeterminació". "Volem la independència per viure bé i guanyar drets, no per tenir un país en el qual les coses funcionen igual que el que vam deixar enrere", ha subratllat en un acte celebrat aquest diumenge a Sabadell.

En aquesta línia, Estrada ha exposat de forma "desacomplexada" a la CUP com "l'única formació que presenta una esmena a la totalitat de tot el que s'ha fet fins ara". Per aquest motiu, ha cridat a la mobilització del vot independentista i d'esquerres: "Necessitem la màxima força possible. L'espanyolisme i la dreta estan mobilitzats, el 12 de maig no ens podem quedar a casa".

La candidata de la CUP ha estat molt crítica amb el govern de la legislatura anterior i ha titllat Salvador Illa d'un "autèntic perill pel territori". Segons Estrada, és un "negacionista climàtic" de la mateixa fornada que l'"excap" Manuel Bustos, alcalde de Sabadell entre 1999 i 2013 i imputat per malversació de fons i tràfic d'influències.

La candidata de la CUP a les eleccions al Parlament, Laia Estrada, en un acte a Sabadell. — CUP

El pitjor, diu, no és que tinguem "el PSC més espanyolista i de dretes" de la història, és que Junts i ERC aposten per "el mateix model", un model "depredador" que "gestiona els recursos al servei d'una minoria que no deixa d'enriquir-se". Estrada s'ha preguntat quin és l'objectiu del Hard Rock, de l'ampliació de l'aeroport o del Quart Cinturó: "Aquesta no és l'aposta per a la majoria de la població, és el desig de la patronal".

"El problema és que Esquerra Republicana no ha tancat la porta a pactar amb el PSC", ha continuat. Segons la cap de llista, la CUP és la formació que vol "construir una energètica pública" i que "planteja polítiques d'habitatge". "Tenim parc públic d'habitatge, però està en mans de la banca i de fons voltors. No hi ha nassos d'expropiar aquests pisos", ha sentenciat.



La legislatura perduda d'ERC

L'ha precedit la número dos per Barcelona, Laure Vega, que ha instat a "seguir" i a no permetre "l'hivern del PSC", una ERC amb "por" o un Junts "que vol vendre el nostre país". Segons ella, l'obstacle fonamental és que "no ens deixen decidir el futur de la nostra nació" i que "els drets no es demanen, els drets s'aconsegueixen".

Per la seva part, el número 4 de la llista ―i veí de Sabadell―, Xavier Pellicer, ha lamentat que "no s'ha fet el que s'havia de fer" en la legislatura anterior. "Hem vist un govern d'ERC i Junts que no ha complert allò pel què el vam investir, que era obrir un nou cicle i garantir els drets de la població. El que tocava no era doblegar-se davant els interessos de La Caixa per un Hard Rock", ha puntualitzat.

L'acte ha començat amb les paraules de l'activista Guillem Fuster per honorar la memòria de Joan Pujol i Batalla, històric militant de l'esquerra independentista de Sabadell que va morir aquest divendres: "Vola alt, seguirem el teu camí. T'estimem".