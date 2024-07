Lamine Yamal i Nico Williams, protagonistes de l'últim mural de TVBoy a Barcelona

L'artista italià TVboy, conegut pels seus grafitis de personatges com Messi, Alèxia Putellas, Rosalia i el petó entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, ha fet ara un mural dels dos protagonistes de l'Eurocopa: el català Lamine Yamal i el basc Nico Williams, els dos davanters del Barça i de l'Athletic Club de Bilbao, respectivament. Està en algun punt del Parc de les Glòries, al final del carrer Cartagena.

Yamal i Williams apareixen somrient i agafant-se per l'esquena, tots dos aguanten una pilota i van vestits amb una samarreta grisa i texans. Sobre els seus caps hi ha escrita la paraula 'Respect'. L'artista ha reivindicat l'amistat entre els dos futbolistes i ha volgut enviar un missatge de respecte davant dels atacs racistes que han rebut per part de l'extrema dreta pels seus orígens migrants.

Al post que ha fet al seu compte d'Instagram, TVBoy ha escrit unes paraules dedicades als jugadors: "Les noves generacions al futbol estan infonent un esperit renovat d'alegria i felicitat, representant un far d'esperança i positivitat en un context global que sovint ens veu dividits". A més, afegeix, que el "seu entusiasme i passió no només uneixen els aficionats de tot el món, sinó que també demostren com l'esport pot ser una eina poderosa per a la cohesió social, superant barreres i promovent la unitat en una era caracteritzada per profundes divisions".



Lamine Yamal reivindica els seus orígens

La jove estrella de la selecció masculina de futbol ha captat l'atenció de tots els seguidors de La Roja no només pel seu talent al camp, també pel cridaner i original gest que sol fer amb les mans quan marca un gol. Davant les càmeres, Yamal acostuma a representar el número 304, una picada d'ullet al barri de Rocafonda (Mataró), on va créixer.

Lamine Yamal. — Selección Española Masculina de Fútbol

El gest 304, que emula els últims dígits del número postal 08304, s'ha convertit, així, en una mena de símbol, representant el sentit de pertinença dels joves que creixen en aquesta àrea del municipi català. Per a Yamal és una manera de retre homenatge a les seves arrels i a la comunitat que l'ha vist créixer.

Es tracta d'una mostra d'orgull i una declaració d'identitat, especialment important en un entorn que sovint s'enfronta a estigmatitzacions externes i procedents de discursos polítics ultres, com el de Vox, que titlla els barris més humils del país com a "femers multiculturals".