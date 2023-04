Laporta: "El Barça no ha fet mai una actuació amb l'objectiu d'alterar la competició"

En una esperadíssima compareixença, el president de l'FC Barcelona, Joan Laporta, ha insistit aquest dilluns que el club blaugrana "no ha realitzat mai cap actuació que tingués com a objectiu final o intenció alterar la competició per aconseguir algun tipus d'avantatge esportiu". Alhora, ha denunciat el "linxament públic" contra la institució pel cas Negreira, pel que ha demanat a "institucions i mitjans de comunicació" respectar el "principi d'innocència".

El dirigent ha arrencat la seva intervenció denunciant una "gegantina campanya de desprestigi internacional", amb afirmacions "difamatòries que no tenen res a veure amb la realitat". "Al Barça volem guanyar, i ens agrada molt el com guanyem, jugant bé. No ens agrada guanyar amb ajudes arbitrals. És obvi que tenim detractors, que intenta erosionar el nostre prestigi, de vegades per enveja, per sentiment i altres vegades per qüestions extraesportives", ha expressat. I ha afegit que "no ho aconseguiran, cap campanya de desprestigi evitarà que el Barça pugui continuar sent una institució o un club de referència per a l'esport mundial".

En 18 anys el Barça va pagar 7,3 milions a Enríquez Negreira per un assessorament "que no tenia capacitat per alterar resultats esportius"

Laporta ha relatat que el Barça compta amb "assessorament professional" d'una persona amb "trajectòria a l'estament arbitral" que feia la feina "amb claredat i transparència", en referència a José María Enríquez Negreira, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres entre 1994 i 2008. "Aquest assessorament existia i aquesta a les factures, pagades per transferència bancària", ha comentat. En 18 anys el club va pagar-li 7,3 milions, però Laporta ha subratllat que que Enríquez Negreira "no tenia cap capacitat per alterar resultats esportius".

"Hi ha persones físiques d'una entitat externa al club, que no pas el Barça, que han aprofitat el context per treure'n un benefici, nosaltres defensarem l'honorabilitat del club, som els primers interessats que es conegui el tema fins al final. L'FC Barcelona és una víctima en aquesta qüestió. En cap cas el Barça seria responsable", ha assegurat.

El president blaugrana ha comparegut juntament amb els 629 informes tècnico-arbitrals, 43 CD i quatre informes diversos que va analitzar la investigació externa, apel·lant a la "presumpció d'innocència que el Barça no ha tingut a nivell mediàtic fins ara". "Ha estat sotmès a una condemna i linxament mediàtic sense judici. Estem assistint a un judici salomònic, és intolerable i inexplicable", ha lamentat.

Crítiques a Javier Tebas

"LaLiga ha tingut una actuació poc prudent, irresponsable i una falta de professionalitat evident. Demano a [Javier] Tebas [el president de la competició] que deixi d'alimentar aquesta polèmica. Està validant una hipòtesi que és falsa", ha criticat, abans d'agrair l'actuació prudent de Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol; José Manuel Franco, president del Consell Superior d'Esports; i Gianni Infantino, president de la FIFA.

Laporta ha justificat els pagaments a l'exdirigent arbitral ja des de la seva primera etapa com a president del club (2003-2010) perquè "vam rebre heretat aquest servei (del president Joan Gaspart)", però ha assegurat que el van analitzar i el van trobar adequat. "Vam considerar l'interès d'aquests informes i ho vam considerar una oportunitat".

També ha parlat sobre la intermediació de Josep Contreras -antic membre de la comissió esportiva del Barça, que va morir al desembre- en els pagaments durant la presiddència de Josep Maria Bartomeu. "No puc parlar per tercers", ha insistit una altra vegada Laporta. "Només li puc dir que, en cas que prosperi la hipòtesi del Ministeri Fiscal, el Barça seria víctima", ha conclòs.