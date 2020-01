La portaveu de Junt per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat aquest dissabte que la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de destituir Quim Torra com a president de la Generalitat suposa un "cop d'estat" i ha recalcat que aquesta decisió evidencia que Espanya "opta per la repressió". Per això, ha posat en dubte la voluntat de diàleg que ha mostrat en el seu discurs el candidat socialista Pedro Sánchez, "el dels mil rostres".



En la seva intervenció en el debat d'investidura que se celebra al Congrés, Borràs ha qualificat "d'insòlita, ridícula, vergonyosa i inacceptable" la resolució de la JEC, un "òrgan administratiu" segons la diputada. "L'assumpte és d'una extraordinària gravetat", ha subratllat, per confirmar que viatjarà aquesta mateixa tarda per ser al costat de Torra al Ple que celebra el Parlament català després d'aquesta decisió.



La diputada de JxCat ha assenyalat que, igual que Antonio Tejero va donar un "cop d'estat" el 23 de febrer de 1981, el 3 de gener de 2020 es va donar "un nou cop d'estat a la constitucionalitat" i "contra la màxima institució a Catalunya". Al seu entendre, és la "segona vegada que s'intenta destituir un president de Catalunya des d'un despatx de Madrid i aquesta vegada sense passar pel Senat" amb l'article 155.



Davant aquesta decisió "arbitrària" de la Junta Electoral i "indefensable" des del punt de vista democràtic, ha afirmat rotunda que el seu partit "no es rendirà". "De la mateixa manera que l'1 d'octubre vam defensar les urnes per exercir el dret democràtic de l'autodeterminació, defensarem les institucions a Catalunya", ha avisat.



A més, Borràs ha recriminat al líder del PP, Pablo Casado, que avancés en "primícia" aquesta decisió de l'organisme arbitral a través de Twitter, "entonant el rèquiem definitiu a Montesquieu i a Espanya" i la separació de poders.

Critica que Sánchez no se'n recordi dels presos



En la seva intervenció, la diputada de JxCat ha admès que Sánchez ha acudit "amb un altre tarannà i un altre to", però li ha retret que "no hagi recordat dels companys presos polítics" com sí que ha fet el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al qual ha donat les gràcies.



Després de queixar-se que els independentistes "estan sotmesos al capritx de la Justícia espanyola", ha assenyalat que "la solució" no passa per "fer gala" que aconseguiria portar de tornada a Espanya l'expresident català Carles Puigdemont, exiliat a Brussel·les, sinó a "acceptar l'error colossal que va suposar cessar-lo" com a president de la Generalitat a través de l'aplicació del 155 de la Constitució.



En aquest punt, ha recriminat a Sánchez que parli de "desjudicialitzar el conflicte" a Catalunya però, al mateix temps, "cridi al jutge Pablo Llarena perquè en la major brevetat retiri la immunitat a Puigdemont i Toni Comin" o l'Advocacia de l'Estat hagi "fet gala d'haver aconseguit 100 anys de presó" per a "polítics honorables i pacífics" que "només han complert amb el seu compromís electoral".



"Qui més ha de dir-los que s'equivoquen?", s'ha preguntat, per a al·ludir especialment a la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat de l'exvicepresident català Oriol Junqueras, que "porta 16 dies en situació de presó il·legal" i aquesta sentència europea ha de "complir-se".



A continuació, Borràs ha recriminat a Sánchez que aquests mesos, malgrat estar en funcions, hagi funcionat "selectivament", amb "abusos democràtics emmascarats de política". Entre ells ha citat el control financer de la Generalitat o recórrer les noves delegacions catalanes i "espiar" l'acció del Govern a Europa.



Per això, ha posat en dubte la pretensió de Sánchez, "el dels mil rostres", d'obrir un diàleg amb la Generalitat per resoldre el "conflicte polític" de Catalunya. "Quina credibilitat hem de donar a la seva sobtada voluntat de diàleg i resolució del conflicte per la via política?", s'ha preguntat Borrás, que s'ha preguntat si han de creure al que parlava de "problema de convivència" en la campanya electoral o al que ara reconeix "a contracor que es tracta d'un conflicte polític".

"Afegeix in voce el marc constitucional"

En el seu discurs, Borrás ha preguntat també a Sánchez quina és la seva proposta per a Catalunya en aquesta taula de diàleg i li ha recriminat que "avui hagi afegit in voce el marc constitucional que no estava escrit en l'acord".



"Quina és la recepta? Com vol resoldre el conflicte? Vol resoldre-ho o ho vol cronificar?", li ha interrogat la diputada de Junts, per a afegir que fins ara el candidat socialista només ha posat damunt de la taula una proposta de mínims.