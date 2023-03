Laura Borràs, condemnada a quatre anys i mig de presó pel cas ILC

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha estat condemnada a quatre anys i mig i un dia de presó i a 13 d'inhabilitació per les irregularitats comeses durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Borràs estava acusada de fraccionar contractes per afavorir un conegut seu -l'informàtic Isaías Herrero- quan presidia aquest organisme.

En concret, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condemna a la també presidenta de Junts per Catalunya a quatre anys i mig i un dia de presó i a quatre d'inhabilitació per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil. A més a més, li imposa una multa de 15 mesos i un 1 dia, amb una quota diària de 80 euros.



A això s'hi sumen nou anys més d'inhabilitació especial -per tant, per un total de 13- a pel delicte de prevaricació administrativa. Això li impedirà "l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics electius i de funcions de govern o administració, siguin en l'àmbit local, provincial o autonòmic".

La sentència no és ferma i, per tant, es pot recórrer, primer al Tribunal Suprem i després al Tribunal Constitucional, si és que es volgués traslladar a la justícia europea. En qualsevol cas, implica que haurà de deixar el seu escó de diputada i, per tant, la presidència del Parlament, que tenia suspesa des del juliol, quan es va obrir judici contra ella. Això succeirà els propers dies o setmanes quan ho dictamini la Junta Electoral Central (JEC).

La condemna, però, recull una petició d'indult per rebaixar la pena a dos anys, una petició que fa la mateixa Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè no hagi d'ingressar en un centre penitenciari. Es tracta d'un mecanisme poc habitual, però que preveu la llei per a aquells casos en què el tribunal considera que la pena és excessiva.

Isaías Herrero ha estat condemnat a dos anys de presó i Andreu Pujol a 1 any i dos mesos

Pel que fa als altres dos acusats, Isaías Herrero ha estat condemnat a dos anys de presó com a cooperador necessari del delicte continuat de falsedat en document oficial i com a autor d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil. També se li imposa una multa de 7 mesos, amb una quota diària de 10 euros i la inhabilitació especial per a contractar amb les administracions públiques o els seus ens dependents per temps d'1 any i 10 mesos.

Finalment, a Andreu Pujol se li imposa una pena d'1 any i 2 mesos de presó "com a cooperador necessari del delicte continuat de falsedat en document oficial i com a autor d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil". A més d'una multa de 5 mesos, amb una quota diària de 15 euros i la inhabilitació especial per a contractar amb administracions públiques o els seus ens dependents per temps d'1 any i 1 dia.



La sentència s'ha donat a conèixer oficialment quan passaven pocs minuts de les 12h del migdia i considera provades les irregularitats de què s'acusava Borràs i Herrero a la ILC, com ara l'adjudicació a dit i i el trossejament de contractes, vulnerant el que estableix les normatives de contractives. El text del tribunal incorpora el vot particular de la magistrada María Jesús Manzano, que s'oposa a la pena de presó i sosté que ha de ser castigada només amb inhabilitació.

La petició de la Fiscalia

La Fiscalia demanava 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per Borràs per un presumpte fraccionament de contractes quan era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. També reclamava una multa de 144.000 euros per un delicte de prevaricació i falsedat documental.