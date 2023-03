Laura Borràs, condemnada a quatre anys de presó pel cas ILC 

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha estat condemnada a quatre anys de presó per les irregularitats comeses durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), segons ha avançat El Món.

La condemna, però, recull una petició d'indult per rebaixar la pena a dos anys, una petició que fa la mateixa Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè no hagi d'ingressar en un centre penitenciari. Es tracta d'un mecanisme que preveu la Llei per a aquells casos en què el tribunal considera que la pena és excessiva.

La condemna també inclou pena d'inhabilitació. Segons ha avançat el mateix mitjà, la sentència, que es farà pública a partir de les 12:00 hores, incorpora el vot particular de la magistrada María Jesús Manzano, que s'oposa a la pena de presó i sosté que ha de ser castigada només amb inhabilitació.

6 anys de presó i 21 d'inhabilitació

La Fiscalia demanava 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per Borràs per un presumpte fraccionament de contractes quan era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. També reclamava una multa de 144.000 euros per un delicte de prevaricació i falsedat documental.