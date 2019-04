Junts per Catalunya sembla disposat a facilitar una investidura de Pedro Sánchez, però no acaba de tenir clar on posar les “línies vermelles” per fer-ho. Aquest matí, els presos polítics que també són candidats de la formació per a les eleccions del 28 d’abril, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, a més de l’alcaldable per Barcelona, Joaquim Forn, han emès una carta oferint estabilitat a un Govern espanyol que dialogui i “no negui el referèndum” com una de les solucions per a Catalunya.



A la missiva, publicada en un article a La Vanguàrdia, els dirigents independentistes han explicat que els vots de la seva formació estaran oberts a garantir legislatures estables apostant per “un interlocutor fort per resoldre la crisi” amb Catalunya: “Si de nosaltres depèn, no mirarem cap a una altra banda a l’hora de fer possible un govern estable, sempre que el candidat es comprometi a abordar el camí del diàleg i no negui el referèndum d’autodeterminació com una de les opcions de solució”. Pels presos, doncs, seria suficient que el candidat socialista deixés d’oposar-se al referèndum de forma explícita, sense que aquest hagi de comprometre’s a possibilitar-lo perquè JxCat no dificulti la seva tornada a la Moncloa.



Tot i això, hores més tard, la número dos de la llista per Barcelona, Laura Borràs, preguntada per les paraules dels presos polítics, ha contradit l’oferta: “Les línies vermelles no venen i van, estan on han de ser: en no recular en la defensa dels drets fonamentals, exigir el final de la repressió i en fer possible el dret a l’autodeterminació. Això és el que posarem com a condició. Són els grans consensos d’aquest país”.



Per tant, Borràs, en un acte de campanya al Mercat de la Concepció de Barcelona, ha endurit l'oferta de JxCat per donar suport una investidura de Pedro Sánchez. O els socialistes accepten el dret a l’autodeterminació, que passa per "la defensa dels resultats de l'1 d'octubre", o “l’estabilitat” que oferien Sánchez, Rull, Turull i Forn no estarà garantida: “Volem exercir el dret a l’autodeterminació. Dialogar no vol dir dialogar sobre el temps que fa sinó sobre allò que preocupa als ciutadans de Catalunya”, ha asseverat.



Missatges contradictoris des de la postconvergència el segon dia de campanya. Una formació que, per una banda, mostra estar disposada a cedir un grau més per tornar a asseure's a la taula, i per l’altra, reforça la retòrica del "ni un pas enrere" davant el seu electorat.

JxCat contra el "tripartit del 155"

La número dos de la candidatura i exconsellera de Cultura també s’ha mantingut escèptica amb les ofertes de diàleg del PSC i el PSOE. Borràs ha criticat que el partit de Pedro Sánchez s’alci com l’alternativa d’un possible tripartit del PP, Ciutadans i Vox, recordant les aliances del PSOE amb els d'Albert Rivera i els populars durant la tardor de 2017: “La repressió l’ha aplicat el tripartit del 155, que ens amenaça amb el tripartit de la dreta, però sabem que el tripartit del 155 ja ha tingut un impacte nefast per a Catalunya”.



Més en comunió estava aquesta menció amb els presos, qui, també a la carta, han sol·licitat el vot a JxCat per evitar que “els socialistes es vegin de nou atrets per buscar en el 155 falses respostes a la demanda democràtica del 80% de la població de Catalunya”. Sánchez, Rull, Turull i Forn també han afegit que un bon resultat per a l’independentisme “també evitarà la temptació del PSOE d’arribar a un pacte amb Cs, que només els servirà per enquistar més la qüestió catalana”.